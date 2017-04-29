FARC ile ELN KÃ¼ba'da buluÅŸacak

KolombiyaÂ Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) ile Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (ELN) temsilcileri mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±ndaÂ KÃ¼ba'da bir araya gelecek.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede FARC'la yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulama organlarÄ±ndan YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Komisyonunun organize ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
AÃ§Ä±klamada, ELN ile FARC yÃ¶neticilerinin mayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin izni ile taraflarÄ±n FARC'la imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± ve mÃ¼zakereler konusunda tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸi vurgulandÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n koordinasyonuyla yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸine deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼met ile ELN arasÄ±nda Ekvador'un baÅŸkenti Quito'da 3 MayÄ±s'ta baÅŸlamasÄ± planlanan mÃ¼zakerelerin ikinci turunun da 10 MayÄ±s'a ertelendiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼met ve ELN mÃ¼zakerelerinde garantÃ¶r devletlerin temsilcilerinin de yer alacaÄŸÄ± belirtildi.
Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ile ELN arasÄ±nda Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde 7 Åžubat'ta yapÄ±lan tÃ¶renle baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ekvador, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela, NorveÃ§ ile Brezilya'nÄ±n gÃ¶zlemciliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde devam edecek.
Ä°lk turu 6 Nisan'da sona eren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan taraflar, belirlenecek bir pilot bÃ¶lgede mayÄ±n temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti.
NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.
Bir gÃ¼nlÃ¼k genel grevde bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerdeki sokaklar boÅŸalÄ±rken, Temer, hÃ¼kÃ¼metin kongreden geÃ§irmek istediÄŸi reformlarÄ± savundu
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ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, selefi Barack Obamaâ€™nÄ±n petrol ve doÄŸalgaz faaliyetlerine getirdiÄŸi bÃ¶lgesel yasaklarÄ± geri Ã§evirmek amacÄ±yla baÅŸkanlÄ±k kararnamesi Ã§Ä±kardÄ±
KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ ÃœzÃ¼mcÃ¼, Suriye'de kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Han Åžeyhun'da gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± durumunda araÅŸtÄ±rma yapmak iÃ§in bÃ¶lgeye gitmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi
Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin izniyle mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde FARC temsilcileri hÃ¼kÃ¼metle yaptÄ±klarÄ± mÃ¼zakerelere iliÅŸkin deneyimlerini ELN ile paylaÅŸacak
KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n gÃ¼neyinde meydana gelen heyelanda 6 evin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan 24 kiÅŸi iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "Biz, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi yÃ¶netim sistemine karar verme hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz ve saygÄ± duyuyoruz" dedi
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Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.