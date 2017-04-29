10:39, 29 Nisan 2017 Cumartesi

FARC ile ELN KÃ¼ba'da buluÅŸacak



Foto: ArÅŸiv

Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin izniyle mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde FARC temsilcileri hÃ¼kÃ¼metle yaptÄ±klarÄ± mÃ¼zakerelere iliÅŸkin deneyimlerini ELN ile paylaÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KolombiyaÂ Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) ile Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (ELN) temsilcileri mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±ndaÂ KÃ¼ba'da bir araya gelecek. Kolombiya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede FARC'la yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulama organlarÄ±ndan YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Komisyonunun organize ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, ELN ile FARC yÃ¶neticilerinin mayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ±nda KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin izni ile taraflarÄ±n FARC'la imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± ve mÃ¼zakereler konusunda tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸi vurgulandÄ±. HÃœKÃœMET Ä°LE ELN ARASINDA BAÅžLAMASI PLANLANAN MÃœZAKERE 10 MAYIS'A ERTELENDÄ° GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n koordinasyonuyla yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸine deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼met ile ELN arasÄ±nda Ekvador'un baÅŸkenti Quito'da 3 MayÄ±s'ta baÅŸlamasÄ± planlanan mÃ¼zakerelerin ikinci turunun da 10 MayÄ±s'a ertelendiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼met ve ELN mÃ¼zakerelerinde garantÃ¶r devletlerin temsilcilerinin de yer alacaÄŸÄ± belirtildi. Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ile ELN arasÄ±nda Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde 7 Åžubat'ta yapÄ±lan tÃ¶renle baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ekvador, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela, NorveÃ§ ile Brezilya'nÄ±n gÃ¶zlemciliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde devam edecek. Ä°lk turu 6 Nisan'da sona eren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan taraflar, belirlenecek bir pilot bÃ¶lgede mayÄ±n temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti. NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.

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