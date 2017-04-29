ErdoÄŸan yarÄ±n Hindistan'a gidecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â HindistanÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Pranab Mukherjee'nin davetlisi olarak yarÄ±n Hindistan'a gidecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 30 Nisan-1 MayÄ±s'taki ziyaret Ã§erÃ§evesinde ErdoÄŸan, Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mukherjee ve BaÅŸbakan Narendra Modi'yle baÅŸbaÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed Hamid Ansari ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sushma Swaraj'Ä± da kabul edecek.
Ã–te yandan ziyaret vesilesiyle TÃ¼rkiye ve Hindistan'Ä±n Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinin yÃ¶neticilerinin katÄ±lacaÄŸÄ± "TÃ¼rkiye-Hindistan Ä°ÅŸ Forumu" dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Hindistan ile ikili iliÅŸkiler tÃ¼m boyutlarÄ±yla ele alÄ±nacak, ayrÄ±ca bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konular hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlara iliÅŸkin, "Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" dedi
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TÃ¼rkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada gerÃ§ekleÅŸtirilen "Huzur TÃ¼rkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±, 82 araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n baÅŸlayacak Hindistan ziyaretini deÄŸerlendiren uzmanlar, iki Ã¼lkenin tarihi baÄŸlarÄ±nÄ±n ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde itici gÃ¼Ã§ olabileceÄŸini belirtiyor
Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i iÅŸÃ§i ve 589 bin 355'i diÄŸer statÃ¼lerde olmak Ã¼zere toplam 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸi istihdam ediliyor
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mukherjee'nin davetlisi olarak yarÄ±n Hindistan'a gidecek
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