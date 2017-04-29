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13:05, 29 Nisan 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
10:54, 29 Nisan 2017 Cumartesi

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KSYÃ– ekibi Han Åžeyhun'da araÅŸtÄ±rma iÃ§in hazÄ±r
KSYÃ– ekibi Han Åžeyhun'da araÅŸtÄ±rma iÃ§in hazÄ±r

KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ ÃœzÃ¼mcÃ¼, Suriye'de kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Han Åžeyhun'da gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± durumunda araÅŸtÄ±rma yapmak iÃ§in bÃ¶lgeye gitmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (KSYÃ–) Genel DirektÃ¶rÃ¼ Ahmet ÃœzÃ¼mcÃ¼, Hollanda'nÄ±n Lahey kentinde basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Han Åžeyhun'a gitmek iÃ§in hazÄ±rÄ±z ve biz bunun iÃ§in bazÄ± Ã¶nlemler aldÄ±k." dedi.

Han Åžeyhun bÃ¶lgesinin muhaliflerin kontrolÃ¼nde olduÄŸunu aktaran Ahmet ÃœzÃ¼mcÃ¼, "Onun iÃ§in orada bulunan gÃ¶zlemcilerle muhaliflerin bazÄ± anlaÅŸmalar yapmalarÄ± gerekecek. KSYÃ– ekibinin araÅŸtÄ±rma yapabilmesi iÃ§in Ã¶nce ekibin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± gerekir. KSYÃ– ekibinin Suriye'deki gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler yetkilileri ile temas halindeyiz." ifadesini kullandÄ±.

ÃœzÃ¼mcÃ¼, KSYÃ–'nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± deneyler sonucunda, Han Åžeyhun'daki saldÄ±rÄ±da sarin ya da benzeri bir toksin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bulgularÄ±n olduÄŸunu belirtti.

Ä°lk raporun yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n iÃ§inde yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± beklediÄŸini vurgulayan Ahmet ÃœzÃ¼mcÃ¼, "KSYÃ– ekibi, saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan maÄŸdur ve kurtulanlardan kanÄ±t toplayarak, numuneler Ã¼zerinde deney yapÄ±yor. Sadece ilk incelemelere gÃ¶re hareket edilmeyecek. KSYÃ– ve BM uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan ayrÄ± bir soruÅŸturma mekanizmasÄ± araÅŸtÄ±rmaya devam edecek." diye konuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular KSYÃ– Han Åžeyhun Suriye
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