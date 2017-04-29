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13:05, 29 Nisan 2017 Cumartesi
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11:34, 29 Nisan 2017 Cumartesi

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Devletin MÄ°T hariÃ§ 3 milyon 341 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ± var
Devletin MÄ°T hariÃ§ 3 milyon 341 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ± var

Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i iÅŸÃ§i ve 589 bin 355'i diÄŸer statÃ¼lerde olmak Ã¼zere toplam 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸi istihdam ediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'uÂ memur, 270 bin 305'iÂ iÅŸÃ§iÂ ve 589 bin 355'i diÄŸer statÃ¼lerde olmak Ã¼zere, toplam 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸiÂ istihdamÂ ediliyor.

Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, 1 Ocak 2017 itibarÄ±yla devlet bÃ¼nyesinde Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± kadro ve pozisyonlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ã‡alÄ±ÅŸanlardan 2 milyon 481 bin 389'u memur, 15 bin 388'i hakim ve savcÄ±, 128 bin 307'si Ã¶ÄŸretim elemanÄ±, 123 bin 987'si sÃ¶zleÅŸmeli personel, 270 bin 305'i iÅŸÃ§i, 21 bin 42'si geÃ§ici personel, 238 bin 448'i asker ve 62 bin 183'Ã¼ Ã¶zel hÃ¼kÃ¼mlere tabi (kamu bankalarÄ±) personelden oluÅŸuyor.

TSK DA 285 BÄ°N 285 KÄ°ÅžÄ° Ä°STÄ°HDAM EDÄ°LÄ°YOR

Kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n 2 milyon 639 bin 12'si bakanlÄ±klar, baÄŸlÄ±, ilgili ve iliÅŸkili kuruluÅŸlarda, 140 bin 195'i KÄ°T'lerde, 214 bin 374'Ã¼ mahalli idarelerde, 285 bin 285'i TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde (TSK), 62 bin 183'Ã¼ ise Merkez BankasÄ± ve kamu bankalarÄ±nda gÃ¶rev yapÄ±yor.

KÄ°T'lerde istihdam edilenlerin 4 bin 552'si memur, 73 bin 329'u sÃ¶zleÅŸmeli personel, 49 bin 293'Ã¼ sÃ¼rekli iÅŸÃ§i, 9 bin 434'Ã¼ geÃ§ici iÅŸÃ§i ve 3 bin 587'si kapsam dÄ±ÅŸÄ± iÅŸÃ§i statÃ¼sÃ¼nde bulunuyor.

2017 baÅŸÄ± itibarÄ±yla 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸiyi doÄŸrudan istihdam eden devlet, yaklaÅŸÄ±k 720 bin kiÅŸiye de alt iÅŸveren statÃ¼sÃ¼yle dolaylÄ± olarak iÅŸ saÄŸlÄ±yor. Bu ÅŸekilde kamu, farklÄ± statÃ¼lerde toplam 4 milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸiye iÅŸ kapÄ±sÄ± oluyor.



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