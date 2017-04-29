DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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13:05, 29 Nisan 2017 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
11:46, 29 Nisan 2017 Cumartesi

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"Hindistan, TÃ¼rkiye'nin Asya'ya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ± olabilir"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n baÅŸlayacak Hindistan ziyaretini deÄŸerlendiren uzmanlar, iki Ã¼lkenin tarihi baÄŸlarÄ±nÄ±n ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde itici gÃ¼Ã§ olabileceÄŸini belirtiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n baÅŸlayacakÂ Hindistan ziyaretini deÄŸerlendiren uzmanlar, iki Ã¼lkenin tarihi baÄŸlarÄ±nÄ±n ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde itici gÃ¼Ã§ olabileceÄŸini belirtiyor.

Uzmanlar, TÃ¼rkiye'nin Hindistan Ã¼zerinden GÃ¼ney Asya'da ekonomik varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rabileceÄŸine iÅŸaret ediyor.

Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme ve YÃ¶netim Bilimleri FakÃ¼ltesi Ekonomi ve Finans BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. MevlÃ¼t TatlÄ±yer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1990'dan bu yana dÃ¼nyada ekonomik eksenin hÄ±zla Asya'ya kaydÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

HÄ°NDÄ°STAN 2030'DA DÃœNYANIN EN BÃœYÃœK Ä°KÄ°NCÄ° EKONOMÄ°K GÃœCÃœ OLABÄ°LÄ°R

Ã‡in ve Hindistan'Ä±n kÃ¼resel ekonomide ciddi aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getiren TatlÄ±yer, Hindistan'Ä±n bu ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesi halinde 2030'da dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci ekonomik gÃ¼cÃ¼ haline geleceÄŸini ifade etti.

TÃ¼rkiye'nin ise jeopolitik olarak bulunduÄŸu coÄŸrafyanÄ±n dÃ¼nya ekonomisi ve sisteminin merkezinde olduÄŸunu kaydeden TatlÄ±yer, TÃ¼rkiye'nin tarihsel sÃ¼reÃ§te ekonomik yÃ¼zÃ¼nÃ¼ BatÄ±'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ancak bugÃ¼n gelinen noktada ekonomik eksenin DoÄŸu'ya kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yrd. DoÃ§. Dr. TatlÄ±yer, "TÃ¼rkiye iÃ§in ekonomik kalkÄ±nma ve bÃ¼yÃ¼meye giden yol artÄ±k Asya tarafÄ±nda." dedi.

TÃ¼rkiye iÃ§in Hindistan'Ä±n ayrÄ± bir yerinin olduÄŸunu ifade eden TatlÄ±yer, tarihsel sÃ¼reÃ§teÂ Ä°slamÂ ile Hindistan medeniyeti arasÄ±nda yakÄ±n iliÅŸkiler bulunduÄŸunu, Hindistan'Ä±n nÃ¼fusununÂ yÃ¼zde 14'Ã¼nÃ¼n MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ki Ã¼lkenin birbirinden faydalanacaklarÄ± alanlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden TatlÄ±yer, taraflar arasÄ±nda ekonomik anlamda kazan-kazan durumunun ortaya Ã§Ä±kabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Hindistan'Ä±n, TÃ¼rkiye'nin Asya'ya aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in fÄ±rsat olabileceÄŸini vurgulayan TatlÄ±yer, "Ã‡in ile ekonomik iliÅŸkiler geliÅŸtirebiliriz ama aslÄ±nda kÃ¼ltÃ¼rel faktÃ¶rler de Ã¶nemli. Bu noktada Ã§ok farklÄ± Ã¶geler olmasÄ±na raÄŸmen, Hindistan ve TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ile Ä°slam medeniyeti aslÄ±nda birbirine Ã§ok yabancÄ± ve uzak deÄŸil. Ã–rtÃ¼ÅŸen taraflar var. Ä°ki kÃ¼ltÃ¼r de birbirini tanÄ±yor. Bu noktada Hindistan, TÃ¼rkiye'nin Asya'ya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ± olabilir." diye konuÅŸtu.

TÃœRKÄ°YE, Ä°HRACAT PAZARLARINI GENÄ°ÅžLETMEK Ä°STÄ°YOR

GÃ¼ney Asya Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi BaÅŸkanÄ± Cemal Demir de iki Ã¼lke siyasi ve ekonomik iliÅŸkilerinin bu ziyaretle dinamizm kazanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Taraflar arasÄ±ndaki siyasi iliÅŸkilerin derin tarihi geÃ§miÅŸinin olduÄŸunu dile getiren Demir, Ã¶zellikle Hint MÃ¼slÃ¼malarÄ±n ve Hintlerin KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nda TÃ¼rkiye'ye yardÄ±mlarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

DÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼yen bir ekonomi olan Hindistan'daki TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yeterli dÃ¼zeyde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak TÃ¼rkiye'de Ã§ok fazla Hint firmasÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Demir, TÃ¼rkiye'nin potansiyelini GÃ¼ney Asya'da yeterli Ã¶lÃ§Ã¼de kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Demir, TÃ¼rkiye'nin tarihten gelen baÄŸlarÄ±nÄ± kullanarak Hindistan ve GÃ¼ney Asya'da ekonomik varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rabileceÄŸine dikkat Ã§ekti.



Ä°lgili Konular hindistan TÃ¼rkiye
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