'Huzur TÃ¼rkiye-5' operasyonunda bin 628 gÃ¶zaltÄ± | FOTO

TÃ¼rkiye genelinde, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (EGM) ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ±Â 13 bin 348 ekip,Â 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada yapÄ±lanÂ "Huzur TÃ¼rkiye-5"Â operasyonundaÂ Â aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±,Â 82 araÃ§ ele geÃ§irildi.
EGM koordinesinde aranan kiÅŸi ve araÃ§larÄ±n yakalanmasÄ±, suÃ§lularÄ±n caydÄ±rÄ±lmasÄ±, huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak polis, jandarma ve sahil gÃ¼venlik birimlerince geniÅŸ Ã§aplÄ± uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Denetimlerde 82 araÃ§, 41 tabanca, 35 av tÃ¼feÄŸi, 38 kurusÄ±kÄ± tabanca, 20 bin 233 paket kaÃ§ak sigara ve 469 litre kaÃ§ak iÃ§ki ele geÃ§irildi.
Uygulamaya asayiÅŸ, terÃ¶rle mÃ¼cadele, Ã§evik kuvvet, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve organize suÃ§larla mÃ¼cadele, Ã¶zel harekat, trafik, uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele birimleri, deniz ve hava unsurlarÄ± ile Jandarma Genel ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekipte gÃ¶revli 71 bin 705 personel katÄ±ldÄ±.
Denetimlerde, helikopter ile 374 dedektÃ¶r polis kÃ¶peÄŸi de kullanÄ±ldÄ±.
Åžehir giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± ile merkezlerinde Ã¶nceden tespit edilen 6 bin 905 hassas noktada yapÄ±lan uygulamalarda 633 bin 772 kiÅŸi kontrol edildi, aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±.
Åžehir giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± ile merkezlerinde Ã¶nceden tespit edilen 6 bin 905 noktada, ÅŸÃ¼pheli kiÅŸi ve araÃ§lar Ã¼zerinde arama, kimlik kontrolÃ¼ ve plaka sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Servet YÄ±lmaz, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Sahil GÃ¼venlik Albay Cemal RÄ±za KÄ±zÄ±ldaÄŸlÄ± uygulamalarÄ± EGM Koordinasyon Merkezi'nden canlÄ± baÄŸlantÄ±larla anlÄ±k takip etti.Â
ToplantÄ±da Antalya, Afyonkarahisar baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli illerde oluÅŸturulan uygulama noktalarÄ±nda gÃ¶revli personele canlÄ± baÄŸlanarak, son duruma iliÅŸkin bilgi de alÄ±ndÄ±.
AyrÄ±ca Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantÄ±ya, EGM'nin ilgili daire baÅŸkanlarÄ± da katÄ±ldÄ±. Â
Sorunsuz bir ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla tamamlanan uygulamalardan vatandaÅŸlarÄ±n da oldukÃ§a memnun kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BugÃ¼ne kadar farklÄ± tarihlerde 5 kez dÃ¼zenlenen Huzur TÃ¼rkiye uygulamalarÄ±nda 2 milyon 396 bin 882 kiÅŸi kontrol edilerek, aranan 6 bin 370 kiÅŸi yakalandÄ±.
BazÄ± nedenlerle 3 bin 286 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 6 bin 315 kiÅŸi hakkÄ±nda adli ve idari iÅŸlem uygulandÄ±.
Yol denetimlerinde 663 bin 882 araÃ§ kontrol edilerek aranan 266 araca el konuldu.
Eksiklikleri nedeniyle 26 bin 783 araÃ§ hakkÄ±nda cezai iÅŸlem uygulandÄ±, 6 bin 770 araÃ§ ise trafikten men edildi.
Ä°ÅŸ yerlerine yÃ¶nelik denetimlerde, kontrol edilen 89 bin 782 iÅŸ yerinden 5 bin 888'i hakkÄ±nda cezai iÅŸlem, 4 bin 616'sÄ±na kapatma iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±.
Aramalarda, uzun namlulu iki silah, 290 tabanca, 280 av tÃ¼feÄŸi, 5 bin 192 mermi, 529 kesici delici alet, 233 kurusÄ±kÄ± tabanca, 1 kilo 389 gram eroin, 15 kilo 675 gram esrar, 378 gram bonzai, 20 kÃ¶k Hint keneviri, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 2 bin 148 captagon, 145 bin 413 paket kaÃ§ak sigara, 5 bin 629 litre kaÃ§ak iÃ§ki, 686 kaÃ§ak cep telefonu, 161 sikke, 3 bin 190 litre kaÃ§ak motorin ve 9 ton 880 kilogram menÅŸei belirsiz et ele geÃ§irildi.
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TÃ¼rkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada gerÃ§ekleÅŸtirilen "Huzur TÃ¼rkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±, 82 araÃ§ ele geÃ§irildi
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