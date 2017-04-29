12:00, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Avustralya'da 'Buyurun, ben MÃ¼slÃ¼manÄ±m' etkinliÄŸi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya'da yaÅŸayan TÃ¼rkler, Ã¼lkede artanÂ Ä°slamofobi'ye karÅŸÄ±Â MelbourneÂ veÂ Sydney'in iÅŸlek caddelerinde stant aÃ§arak, "Buyurun, ben MÃ¼slÃ¼manÄ±m" etkinliÄŸi dÃ¼zenledi.

Avustralya Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ (AIGMG) tarafÄ±ndan organize edilen etkinlik Ã§erÃ§evesinde aÃ§Ä±lan stantlarda Ä°slam hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Her iki kente dÃ¶rt faklÄ± noktada kurulan stantlarda AvustralyalÄ±lara Ä°slami bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± broÅŸÃ¼rlerin yanÄ± sÄ±ra 3 bin 500 gÃ¼l daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

AvustralyalÄ±larÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi etkinliÄŸi organize eden Ä°MGT Avustralya Kurumsal Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ±Â Yusuf Ã–zen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, halktan Ã§ok olumlu tepki aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–zen, "AmacÄ±mÄ±z insanlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± Ã¶n yargÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rmak, gÃ¼ler yÃ¼zle gÃ¼l daÄŸÄ±tmak, onlarÄ±n Ä°slam hakkÄ±ndaki sorularÄ±nÄ± cevaplamak ve medyadan deÄŸil de doÄŸrudan bizden Ä°slam ile ilgili bilgi edinmelerini saÄŸlamak." dedi.

"Pozitif mesaj yolladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar"

AvustralyalÄ±larÄ±n etkinlikten memnun olduÄŸunu dile getirenÂ Nuray OkÃ§umÂ da "Pozitif mesaj yolladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. GÃ¼lleri alÄ±nca mutlu oluyorlar, gÃ¼lÃ¼yorlar. BazÄ±larÄ± gÃ¼lleri almÄ±yorlar ama Ä°slam'Ä± iyi temsil ettiÄŸimiz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorlar bize. O yÃ¼zden bende Ã§ok mutlu oluyorum." diye konuÅŸtu.

"GÃ¼l daÄŸÄ±tmak gÃ¼zel bir fikir"

GÃ¼l daÄŸÄ±tarak, insanlara MÃ¼slÃ¼manlar hakkÄ±nda bilgi vermenin iyi bir fikir olduÄŸunu belirten AvustralyalÄ±Â Gayle Humphries, "Bence Ã§ok gÃ¼zel bir fikir, Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarla konuÅŸmalarÄ±na ve insanlara neden gÃ¼l daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± anlatmalarÄ±na fÄ±rsat veriyor. Haberlerde gÃ¶rdÃ¼kleri gibi MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar ve ben yaptÄ±klarÄ±nÄ±n Ã§ok gÃ¼zel, mÃ¼kemmel bir ÅŸey olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.