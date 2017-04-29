ErdoÄŸan'dan sÄ±nÄ±r Ã¶tesi iÃ§in 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeÂ TÃœMSÄ°AD Genel Kurulu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ãœlkemizde artÄ±k kimlerin baÅŸka gÃ¼Ã§lerin emrinde birer ihanet Ã§etesi olarak faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi, kimlerin de Allah'Ä±n rÄ±zasÄ± yolunda gayret sarf ettiÄŸi tÃ¼m aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼slÃ¼manÄ±n aynÄ± delikten tekrar tekrar Ä±sÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ± tavsiyesini aklÄ±mÄ±zdan hiÃ§ Ã§Ä±karmadan tÃ¼m ihanet Ã§etelerinin kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kazÄ±makta kararlÄ±yÄ±z. Ãœlkesine ve milletine sadakatle baÄŸlÄ±, Ä°slam aleminin birliÄŸi ve beraberliÄŸi, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n hayrÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan herkese kapÄ±mÄ±z da kalbimiz de sonuna kadar aÃ§Ä±ktÄ±r." dedi.
"Åžimdi hedef dedik ki MÃ¼nbiÃ§ ve diyoruz ki Amerika'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi koalisyon gÃ¼Ã§leriyle beraber biz Rakka operasyonunu yaparÄ±z. Ama AmerikalÄ± dostlara da diyoruz ki gelin, yanÄ±nÄ±za terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ almayÄ±n." diyen ErdoÄŸan, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ bir baÅŸka terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle temizlemek olmaz. BÃ¶yle bir yanlÄ±ÅŸ saplantÄ± iÃ§inde olmayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin iyisi kÃ¶tÃ¼sÃ¼ olmaz. BunlarÄ±n hepsi kÃ¶tÃ¼dÃ¼r." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ne demiÅŸtim? 'Ä°nlerine gireceÄŸiz' demiÅŸtim. Ä°nlerine girdik ama bitmedi, in Ã§ok. AynÄ± ÅŸekilde PKK'nÄ±n da inlerine girdik, giriyoruz. BakÄ±n ÅŸu anda askerimiz, polisimiz daÄŸlarda, TendÃ¼rek'te, Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresinde. Ä°ki yÃ¼z metre yerin dibine kuyu aÃ§mak suretiyle, ÅŸehrin altÄ±nda yeni ÅŸehirler kurmak suretiyle, oralarda lojistik malzemelerini ve kendilerini barÄ±ndÄ±racak imkanlarÄ± kurmuÅŸlar ve ÅŸimdi bizim askerimiz, jandarmamÄ±z, polisimiz, gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±z hep birlikte, yerin altÄ±nda da bunlarla adeta savaÅŸÄ±yorlar. Burada durmadÄ±k, sÄ±nÄ±rÄ±n Ã¶tesinde de PYD ile YPG... GÃ¶rÃ¼yorsunuz kimlerin desteÄŸinde onlar bize oralardan nasÄ±l saldÄ±rÄ±yorlar? Havan toplarÄ±yla vesaire. Ama oralarÄ± da onlara mezar ediyoruz, yine durmak yok."
"16'sÄ±nda Amerika'da SayÄ±n Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde hep belgeleri de Ã¶nlerine koyacaÄŸÄ±m." diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"'BakÄ±n durum bu'. Yani biz koskoca Amerika, bu kadar koalisyon gÃ¼Ã§leri ve TÃ¼rkiye, biz el ele verelim, Rakka'yÄ± DEAÅž'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaÃ§acak delik ararlar. AynÄ± ÅŸekilde Musul, aynÄ± ÅŸekilde El Ambar, buralarda da bu mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼relim. EÄŸer bunu Irak'ta kendi hallerine bÄ±rakacak olursak sÃ¼rekli kurban vermeye devam ederiz. Ä°ÅŸte Telafer, iÅŸte Sincar, ne oldu, baktÄ±k ki olmuyor Sincar'a bir operasyon, Ã¶bÃ¼r tarafa bir operasyon, yaklaÅŸÄ±k 210, 220 tane terÃ¶risti orada hallettik ve en Ã¶nemli merkezlerini oralarda vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu gÃ¶recek. DolayÄ±sÄ±yla vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlara iliÅŸkin, "Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" dedi
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