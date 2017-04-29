12:59, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Brezilya'da genel grevde Ã§atÄ±ÅŸmalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Brezilya'daÂ iÅŸÃ§i haklarÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikler ve sosyal emeklilik reformunuÂ protestoÂ iÃ§in yapÄ±lan bir gÃ¼nlÃ¼k genel grev nedeniyle Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerinde sokaklar gÃ¼n boyu boÅŸ kalÄ±rken, akÅŸam Ã¼stÃ¼ baÅŸlayan protestolar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶stericilerle polis arasÄ±ndaÂ Ã§atÄ±ÅŸmalarÂ yaÅŸandÄ±.

Brezilya'da bir gÃ¼nlÃ¼k genel grev, eyaletlerdeki gÃ¼nlÃ¼k iÅŸleyiÅŸi etkiledi. TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n greve destek vermesiyle bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirler sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Grevin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± erken saatlerde bazÄ± gruplar Ã¶zellikle havaalanlarÄ± ve terminallere giden yollarda lastik yakarak blokaj uyguladÄ±. Askeri polislerin mÃ¼dahalesiyle yollar kÄ±sa sÃ¼rede tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

AkÅŸam saatlerinde baÅŸlayan mitingler, hÃ¼kÃ¼metin gerÃ§ekleÅŸtirmek istediÄŸi reformlarÄ± protesto eden BrezilyalÄ±larÄ± bir araya getirirken, gecenin ilerleyen saatlerinde bazÄ± protestocu gruplar ayaklanarak polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±.

DEVLET BAÅžKANI HÃœKÃœMETÄ°N GEÃ‡Ä°RMEK Ä°STEDÄ°ÄžÄ° REFORMLARI SAVUNDU

Devlet BaÅŸkanÄ± Michel TemerÂ ise hÃ¼kÃ¼metinin kongreden geÃ§irmek istediÄŸi reformlarÄ± savundu.

Siyasi gÃ¶sterilerin Ã¼lkede serbestÃ§e dÃ¼zenlendiÄŸini ve en kÃ¼Ã§Ã¼k gruplarÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n dahi teminat altÄ±nda olduÄŸunu ifade eden Temer, "Ulusal mevzuatÄ±n modernizasyonu yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalar, bu tartÄ±ÅŸma iÃ§in uygun arena olan Kongrede, geniÅŸ ve aÃ§Ä±k tartÄ±ÅŸmalarla birlikte devam edecektir." dedi.

Temer, genel grevde talihsiz ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Ne yazÄ±k ki, kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar vatandaÅŸÄ±n gelip gitme hakkÄ±nÄ± engellemek iÃ§in yollarÄ± ve caddeleri kapattÄ±lar ki, bu da iÅŸ yerine ulaÅŸamamalarÄ± ya da serbestÃ§e dolaÅŸamamalarÄ±yla sonuÃ§landÄ±." diye konuÅŸtu.

HÃ¼kÃ¼met ayrÄ±ca greve beklenenden daha az katÄ±lÄ±m olduÄŸunu duyurdu.

Michel Temer hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkeyi iÃ§inde bulunduÄŸu ekonomik krizden kurtarmak iÃ§in son dÃ¶nemde Ã¶nerdiÄŸi taÅŸeron iÅŸÃ§ilik, iÅŸÃ§i haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± ve sosyal emeklilik haklarÄ±ndaki reformlarla iÅŸÃ§ilerin ve sendikalarÄ±n tepkisini Ã§ekti.

Pazartesi gÃ¼nkÃ¼ 1 MayÄ±s Ä°ÅŸÃ§i BayramÄ± Ã¶ncesi Ã§Ä±kÄ±lan genel grevin yeni protestolarla devam etmesi bekleniyor.