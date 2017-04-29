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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:59, 29 Nisan 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
13:04, 29 Nisan 2017 Cumartesi

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Wikipedia'ya terÃ¶r iÃ§erikleri nedeniyle eriÅŸim engeli
Wikipedia'ya terÃ¶r iÃ§erikleri nedeniyle eriÅŸim engeli

TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Wikipedia'yaÂ TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§eriklerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uyarÄ±larda bulunuldu.

Yetkililer,Â WikipediaÂ ile iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n sÃ¼rekli aÃ§Ä±k tutulduÄŸunu ancak sitenin Ä±srarla bu tÃ¼r iÃ§erikleri kaldÄ±rmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Wikipedia'nÄ±n TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlara yer verdiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Wikipedia'ya yÃ¶nelik, "terÃ¶re karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸi yapmak yerine, TÃ¼rkiye'ye uluslararasÄ± arenada karalama kampanyasÄ± yapan Ã§evrelerin parÃ§asÄ± olarak hareket eden bir bilgi kaynaÄŸÄ± haline gelmesi" gerekÃ§esiyleÂ eriÅŸim engeliÂ uygulamasÄ±na baÅŸvurulduÄŸu bildirildi.

Ä°Ã§eriÄŸinde mahkeme kararlarÄ± da bulunan TÃ¼rkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye eriÅŸim engelinin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.



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