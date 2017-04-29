Wikipedia'ya terÃ¶r iÃ§erikleri nedeniyle eriÅŸim engeli

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Wikipedia'yaÂ TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§eriklerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uyarÄ±larda bulunuldu.
Yetkililer,Â WikipediaÂ ile iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n sÃ¼rekli aÃ§Ä±k tutulduÄŸunu ancak sitenin Ä±srarla bu tÃ¼r iÃ§erikleri kaldÄ±rmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Wikipedia'nÄ±n TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlara yer verdiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Wikipedia'ya yÃ¶nelik, "terÃ¶re karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸi yapmak yerine, TÃ¼rkiye'ye uluslararasÄ± arenada karalama kampanyasÄ± yapan Ã§evrelerin parÃ§asÄ± olarak hareket eden bir bilgi kaynaÄŸÄ± haline gelmesi" gerekÃ§esiyleÂ eriÅŸim engeliÂ uygulamasÄ±na baÅŸvurulduÄŸu bildirildi.
Ä°Ã§eriÄŸinde mahkeme kararlarÄ± da bulunan TÃ¼rkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye eriÅŸim engelinin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesi, TEOG'a giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in sinema etkinliÄŸi dÃ¼zenledi
"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Rusya'da uzmanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na ivme kazandÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde
PKK'lÄ±larca menfeze yerleÅŸtirilmiÅŸ 300 kilogram patlayÄ±cÄ± ve topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 20 kilogram el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile 30 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlara iliÅŸkin, "Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" dedi
Samsun'da cami inÅŸaatÄ±nda beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte ilk belirlemelere gÃ¶re 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
TÃ¼rkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada gerÃ§ekleÅŸtirilen "Huzur TÃ¼rkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±, 82 araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n baÅŸlayacak Hindistan ziyaretini deÄŸerlendiren uzmanlar, iki Ã¼lkenin tarihi baÄŸlarÄ±nÄ±n ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde itici gÃ¼Ã§ olabileceÄŸini belirtiyor
Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i iÅŸÃ§i ve 589 bin 355'i diÄŸer statÃ¼lerde olmak Ã¼zere toplam 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸi istihdam ediliyor
AdÄ±yaman'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 8 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mukherjee'nin davetlisi olarak yarÄ±n Hindistan'a gidecek
Rus donanmasÄ±na ait "Yamal" isimli askeri gemi, Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ± eÅŸliÄŸinde Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
25 Nisan'da Sincar bÃ¶lgesine yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda PYD/YPG/PKK kamplarÄ±nda 40â€™dan fazla Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi, Suriye'nin kuzeyindeki KaraÃ§ok'a yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda ise 4â€™Ã¼ Ã¼st dÃ¼zey 49 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi
Uzun yaz gÃ¼nlerinde hayatÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi bahÃ§elerine "Hayat" denilen tarihi Gaziantep evlerinin bazÄ±larÄ±, kÄ±r kahvesi ve butik olarak turizme hizmet verecek ÅŸekilde restore edildi