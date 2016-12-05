Avusturya'daki Türk kökenli vatandaşlara iyi haber

İkili anlaşmalar dışında çifte vatandaşlığa izin verilmeyen Avusturya’da, Türklere ait olduğu iddia edilen ve resmi makamlarca dikkate alınmayan gayri resmi seçmen listeleri, yasa dışı çifte vatandaşlık tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.
Türk toplumunda tedirginliğe neden olan yasa dışı çifte vatandaşlık konusuyla ilgili Avusturyalı resmi makamların açıklamaları, seçmen listelerine ilişkin yapılan yorumların yersiz olduğunu ortaya koyuyor.
Avusturya’da ikili anlaşmaların dışında çifte vatandaşlığa izin verilmezken, ebeveynlerden birinin Avusturya diğerinin ise farklı bir ülke vatandaşı olması durumunda, çocukların çifte vatandaş olmalarına müsaade ediliyor.
Ülkede, Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sürecinde başlayan çifte vatandaşlık tartışmaları, referandumun ardından Türk seçmene ait olduğu iddia edilen seçmen listeleri üzerinden devam ediyor.
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Türkiye karşıtı bazı grup ve kişilerden elde ettiği gayri resmi seçmen listeleri üzerinden, 300 bine yakın Türk kökenli vatandaşını hedef tahtasına koyuyor.
Avusturya’da zaman zaman tartışmalara neden olan yasa dışı çifte vatandaşlık konusu, neredeyse hiçbir konuda uzlaşamayan aşırı sağcı FPÖ ve liberal söyleme sahip Yeşiller Partisinin ortak gündemi haline geldi.
Yetkililer tarafından gayri resmi olduğu gerekçesiyle dikkate alınmayan listeler, Türk toplumuna yönelik gerçek dışı bir algının oluşturulması için bazı basın kuruluşları ve sosyal medya tarafından oldukça kullanışlı bir araca dönüştü.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Devlet Televizyonu ORF’ye verdiği bir mülakatta, son günlerde ülkede tehdit unsuru haline gelen çifte vatandaşlık konusuna ilişkin, “Bir kişinin çifte vatandaşlığa sahip olmasında bir sakınca görmüyorum. Bu durumun Avusturya devletine zarar vereceğini de düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Avusturya’da İslam karşıtlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Siyaset Bilimci ve Yazar Sinan Ertuğrul, halk oylaması sonrası Avusturya'daki siyasi duruma ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti dönemine kadar yurt dışında yaşan Türk vatandaşların sorunlarına yönelik elle tutulur hiçbir çalışmanın yapılmadığını kaydetti.
Ertuğrul, “AK Parti ile birlikte burada yaşayan vatandaşlar ciddiye alınmaya başlandı, dertleri ve sorunlarıyla ilgilenildi ve hatta kendi milletvekillerini çıkartabilecek duruma geldiler. Doğal olarak kendileriyle ilgilenen bir siyasetçinin olmasından mutlu oldular ve tercihte bulunurken bu durumu göz önünde bulundurdular.” şeklinde konuştu.
Basında yer alan ve gerçeği yansıtmayan vatandaşlık iptalleri haberlerinin aksine, Türk konsolosluklarında herhangi bir yoğunluğun yaşanmadığı gözlemlenirken, vatandaşların gerçek dışı haberlere itimat etmemeleri isteniyor.
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Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, son günlerde ülkede Türk kökenli vatandaşlar için tehdit unsuru haline gelen çifte vatandaşlık konusuna ilişkin “Bir kişinin çifte vatandaşlığa sahip olmasında bir sakınca görmüyorum" dedi
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