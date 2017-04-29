'ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Suriye'de Ã§Ã¶zÃ¼me ivme kazandÄ±rÄ±r'

Rusya'da uzmanlar,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ RusyaÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin'in 3 MayÄ±s'taÂ SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin,Â SuriyeÂ krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na ivme kazandÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Diplomasi Akademisi Åžarkiyat BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Aslambek Mozloyev, "Suriye, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ana gÃ¼ndem maddelerinden olacaktÄ±r. SoÃ§i'de her iki lider de Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ivme kazandÄ±rmak isteyecektir. Astana, iki Ã¼lkenin de Ã§Ä±karlarÄ±na uyan bir sÃ¼reÃ§." dedi.
Mozloyev, bÃ¶lgesel konularda iÅŸ birliÄŸi iÃ§in iki Ã¼lke iliÅŸkilerindeki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"UluslararasÄ± terÃ¶rizm gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde herkes iÃ§in tehdit oluÅŸturuyor. Bu konunun gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã¶nemli yer tutacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ancak bu tehdide karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadele edilebilmesi iÃ§in iki Ã¼lkenin aralarÄ±ndaki konularÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmasÄ± gerekiyor. Bu nedenle gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ekonomik ticari iÅŸ birliÄŸi de ele alÄ±nacaktÄ±r."
Mozloyev, bu baÄŸlamda ekonomi ve ticaret alanlarÄ±ndaki kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n, iliÅŸkilerin geliÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸuna vurgu yaparak, "Rusya'nÄ±n TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na yÃ¶nelik yasaÄŸÄ± kaldÄ±rmasÄ±, atÄ±lmasÄ± gereken ilk adÄ±mlar arasÄ±nda yer alÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.
Rusya Bilimler Akademisi Åžarkiyat EnstitÃ¼sÃ¼ DoÄŸu Tarihi BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Dmitriy Vasilyev de "SoÃ§i'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸme iki tarafÄ±n da isteÄŸi Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸiyor. Bu da bazÄ± planlar ve beklentiler olduÄŸu anlamÄ±na gelir. BÃ¼yÃ¼k tecrÃ¼beye sahip iki lider, laf olsun diye bir araya gelmez. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã¶zellikle bazÄ± konular masaya gelecek. Bunlar Suriye ve ekonomik iliÅŸkiler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
TÃ¼rkiye-Rusya tarihine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda iki Ã¼lke iÅŸbirliÄŸinin o dÃ¶nemdeki yÃ¶neticilerinin ÅŸahsi iliÅŸkisine baÄŸlÄ± olduÄŸunu savunan Vasilyev, "Putin ve ErdoÄŸan, daha Ã¶nce en zor konularda anlaÅŸabildiklerini gÃ¶sterdiler. Bu sefer de ortak bir yol bulacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.
Ekonomi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler EnstitÃ¼sÃ¼ KÄ±demli AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi Dr. Vladimir Yevseyev de Suriye konusundaki konu baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n, PYD/PKK'ya bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndaki farklÄ±lÄ±k, Ä°dlib'deki durum ve Astana sÃ¼reci olabileceÄŸini kaydetti.
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Rusya'da uzmanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na ivme kazandÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde
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