GÃ¼ncelleme: 21:30, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Avrupa BirliÄŸi 'AlmanlaÅŸma' yolunda | ANALÄ°Z

Prof. Dr. TarÄ±k OÄŸuzlu

AB, son 10 yÄ±ldÄ±r en kÃ¶tÃ¼ zamanlarÄ±nÄ± geÃ§iriyor. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en umut verici barÄ±ÅŸ projesi olarak baÅŸlayan AB entegrasyon sÃ¼reci, son zamanlarda adeta komaya girmiÅŸ durumda. Entegrasyon sÃ¼recinin gÃ¼venlik Ã¼reten dinamikleri durma noktasÄ±na gelmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

KÄ±tadaki Ã§oÄŸunluk, derinleÅŸmekte olan AB entegrasyon sÃ¼recinin post-modern, Ã§ok-kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼, kÃ¼resel, federalist, sekÃ¼ler ve liberal karakterini ciddi ÅŸekilde sorgulamakta. Halbuki bir yandan zaten dÄ±ÅŸ faktÃ¶rler ve en gÃ¶ze Ã§arpan ÅŸekilde revizyonist Rusya ve OrtadoÄŸu genelinde bÃ¼yÃ¼mekte olan anarÅŸik ortam, savaÅŸ sonrasÄ± dÃ¶nemin Avrupa gÃ¼venlik dÃ¼zeninin varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik tehditler Ã¼retti.

Entegrasyona, gÃ¶Ã§menlere, federalizme ve kÃ¼reselciliÄŸe karÅŸÄ± geliÅŸen hem saÄŸ hem de sol tandanslÄ± popÃ¼list hareketler, kÄ±ta genelindeki iÃ§ siyasetlerde Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Yeni Ã¼yeler kabul edecek ÅŸekilde geniÅŸlemek bir yana, Ä°ngiltere'nin Ã¼yelikten ayrÄ±lmasÄ±, yani 'Brexit', AB'nin dÃ¼nya genelinde sahip olduÄŸu cazibeyi ÅŸimdiden azalttÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±dan bakanlarÄ±n sahip olduÄŸu, AB'nin hem iÃ§ hem de dÄ±ÅŸ siyasette takip edilesi en meÅŸru rol model olduÄŸuna dair gÃ¶rÃ¼ÅŸ gÃ¼n geÃ§tikÃ§e zayÄ±flÄ±yor. Ä°ÅŸlerin AB dÃ¢hilinde yapÄ±lma tarzÄ±, artÄ±k kendisine tÃ¼m dÃ¼nyadan taraftarlar toplayamÄ±yor.

ArtÄ±k AB'nin entegrasyon sÃ¼reÃ§lerinin ne derinleÅŸme ne de geniÅŸleme konusunda saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Avrupa'nÄ±n barÄ±ÅŸ projesinin temelleri, Ã§eÅŸitli iÃ§ ve dÄ±ÅŸ faktÃ¶rlerin bir araya gelmesiyle ciddi zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Gelinen durum itibarÄ±yla, AB'nin hem sert hem de yumuÅŸak gÃ¼Ã§ kapasiteleri risk altÄ±nda.

Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD'nin, transatlantik gÃ¼venlik iliÅŸkilerinin hÃ¢lÃ¢ bir anlam ifade edip etmediÄŸini ciddi ÅŸekilde sorguladÄ±ÄŸÄ± ve en AtlantikÃ§i AB Ã¼yesi Ã¼lkenin AB'den temelli ayrÄ±lma sÃ¼recinde olduÄŸu bir zaman diliminde birliÄŸin, ama Ã¶zellikle entegrasyon sÃ¼recinin iki lokomotifi olan Almanya ve Fransa'nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu bir numaralÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼k, entegrasyon sÃ¼recinin kesintisiz bir ÅŸekilde devamÄ±nÄ± saÄŸlayacak yenilikÃ§i Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retebilmek ve Ã§eÅŸitli dÄ±ÅŸ tehditler karÅŸÄ±sÄ±nda Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini garanti altÄ±na alabilmek.

AB'nin geleceÄŸi artÄ±k Avrupa ve entegrasyon yanlÄ±sÄ± liderlerin kendi Ã¼lkelerinde, Ã¶zellikle de Fransa ve Almanya'da seÃ§imleri kazanmalarÄ±na ve uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ bir gÃ¼venliÄŸi halklarÄ±na gÃ¼nlÃ¼k olarak sunarken Avrupa genelindeki demokrasi eksikliÄŸini giderme konusundaki baÅŸarÄ±larÄ±na baÄŸlÄ±.

Ä°yi haber ÅŸu ki son zamanlarda dikkat edilmesi gereken olumlu geliÅŸmeler de yok deÄŸil. AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerin ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan gÃ¼venlik taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ artÄ±k Ã§antada keklik gÃ¶rmeyi bÄ±rakmasÄ±na dair Amerika'dan gelen sert ikazlardan sonra AB Ã¼yelerinin savunma bÃ¼tÃ§elerinde yapÄ±lan marjinal artÄ±ÅŸlar, Ã¼st dÃ¼zey ABD'li karar alÄ±cÄ±larÄ±n, Ã¶zellikle Pentagon ve Ulusal GÃ¼venlik Konsey'inde (NSA) yuvalananlarÄ±n, Rusya'nÄ±n revizyonizmi ve dÃ¼nya genelinde yÃ¼kseliÅŸte olan bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ gerilimi karÅŸÄ±sÄ±nda NATO'nun gÃ¶sterdiÄŸi dirayetle ilgili verdiÄŸi sÃ¶zlÃ¼ taahhÃ¼t, Avusturya ve Hollanda'da gerÃ§ekleÅŸtirilen son seÃ§imleri popÃ¼list adaylarÄ±n kazanamamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve yakÄ±n gelecekte Fransa'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Almanya'daki parlamento seÃ§imlerinde kuvvetle muhtemel merkez siyasi figÃ¼rlerin yÃ¶netici mevkilere seÃ§ilecek olmasÄ±, geleceÄŸe iyi yansÄ±yacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Avrupa genelinde ve ulusal bazda elitler, AB entegrasyon sÃ¼recinde karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan zorluklarÄ±n farkÄ±nda gibi. Avrupa Komisyonu tarafÄ±ndan en son yayÄ±nlanan 'beyaz belge', AB entegrasyon sÃ¼recinin geleceÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde kurtarmaya yÃ¶nelik yapÄ±lan ciddi bir teÅŸebbÃ¼s olarak gÃ¶rÃ¼lmelidir.

YukarÄ±da bahsettiÄŸimiz tÃ¼rden umut verici geliÅŸmelere raÄŸmen bazÄ± yapÄ±sal faktÃ¶rler, kÄ±sa-orta vadede entegrasyona yÃ¶nelik Ã§aba sarf edenlerin yoluna muhtemelen taÅŸ koyacaktÄ±r. Ä°lk olarak, 27 Ã¼yeli AB'de ortak bir tehdit ve gÃ¼venlik algÄ±sÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetmek zor. FarklÄ± AB Ã¼yelerinin Rusya'yla ilgili olarak son yÄ±llarda aldÄ±ÄŸÄ± tutumlarda oldukÃ§a belirgin bir ayrÄ±m bu.

AB'nin doÄŸu AvrupalÄ± ve BaltÄ±k Ã¼lkeleri arasÄ±nda bulunan Ã¼yelerinin gÃ¶zÃ¼nde Rusya AB'nin varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bir numaralÄ± tehditken, KÄ±rÄ±m ve doÄŸu Ukrayna'da savaÅŸa girmesinden sonra Rusyaâ€™ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlara son verilmesinin, kÄ±tanÄ±n batÄ± ve gÃ¼ney kÄ±yÄ±larÄ±nda yaÅŸayan bir Ã§ok AvrupalÄ±yÄ± memnun edip rahatlatacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

Rus liderliÄŸi birliÄŸin iÃ§indeki bu ayrÄ±ÅŸmanÄ±n gayet farkÄ±nda ve Avrupa Ã§apÄ±nda Rusya yanlÄ±sÄ± seÃ§men kitleleri oluÅŸturabilmek iÃ§in Ã§eÅŸitli stratejiler dahilinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k meblaÄŸlar harcÄ±yor. Bu stratejilerin iÃ§inde Ã¶ne Ã§Ä±kan ise siber dezenformasyon kampanyalarÄ±.

AynÄ± ÅŸekilde, OrtadoÄŸu genelinde artÄ±ÅŸta olan anarÅŸiden kaynaklanan tehditler, Ã¼ye Ã¼lkeler tarafÄ±ndan aynÄ± derecede hissedilmiyor. BÃ¼yÃ¼k MÃ¼slÃ¼man topluluklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± AB Ã¼yeleri, sÃ¼regiden gÃ¶Ã§Ã¼n olumsuz neticeleriyle olduÄŸu kadar, Ã§ok-kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda uzun vadeli Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmek mecburiyetiyle de uÄŸraÅŸmak zorunda kaldÄ±lar. Avrupa'da gÃ¶Ã§ sorununa dair ortak bir tutum benimsemenin zorluÄŸu, batÄ± ve doÄŸu AvrupalÄ± Ã¼yelerin Almanya'nÄ±n "misafirperverlik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼" tarzÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±mÄ±na verdiÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ tepkilerden aÃ§Ä±kÃ§a belli oluyor.

Ä°kincisi, Britanya'nÄ±n Ã¼yelikten Ã§ekilmesine ve Amerika'nÄ±n transatlantik gÃ¼venlik topluluÄŸuna baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek aÅŸÄ±nÄ±yor olmasÄ±na bakÄ±lacak olursa, Almanya'nÄ±n Avrupa siyasetinde egemen bir konuma oturup oturamayacaÄŸÄ±, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda ise diÄŸer Ã¼yelerin, Ã¶zellikle de Fransa'nÄ±n buna nasÄ±l bir tepki vereceÄŸi, bÃ¼yÃ¼k bir bilinmeyen olarak ortada duruyor.

Hem Alman liderler hem de Alman toplumu AB entegrasyon sÃ¼recinin devamÄ±nÄ±n, Almanya'nÄ±n ulusal Ã§Ä±karlarÄ±na hÃ¢lÃ¢ uygun olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ndeler. Bununla birlikte yeni bir geliÅŸme, Almanya'nÄ±n Avrupa kurumlarÄ±na nasÄ±l baÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde muhtemelen Avrupa'nÄ±n ÅŸartlarÄ±ndan daha Ã§ok Almanya'nÄ±n koyduÄŸu ÅŸartlarÄ±n yeniden tanÄ±mlayacak olmasÄ±dÄ±r. Liderlik podyumunu Almanya'yla paylaÅŸma konusunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yapÄ±sal ekonomik ve siyasi zayÄ±flÄ±klar gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Fransa'nÄ±n kÃ¼resel bir gÃ¼Ã§ olarak davranmasÄ± ÅŸÃ¶yle dursun, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Almanya Avrupa'yÄ± AlmanlaÅŸtÄ±rma konusunda Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir konuma gelecektir.

Almanya'nÄ±n AvrupalÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± uzun sÃ¼redir saÄŸlamÄ±ÅŸ olan koÅŸullar giderek aÅŸÄ±nmakta. Burada mevzubahis olan, AvrupalÄ± Almanya'nÄ±n devamÄ±ndan ziyade, sadece Avrupa'da deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada, muhtemelen jeopolitik korkular uyandÄ±racak olan â€˜Alman Avrupa'nÄ±n yÃ¼kseliÅŸidir. AvrupalÄ± uluslar, birbiriyle iliÅŸkilerinde yaÅŸadÄ±klarÄ± geleneksel jeopolitik gÃ¼venlik endiÅŸelerinin hararetini hissetmeye ve AvrupalÄ± olmayan gÃ¼Ã§lerin, Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n tek bir Ã¼lkenin hegemonik idaresine girme tehlikesinden endiÅŸe duymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman, bir barÄ±ÅŸ projesi olarak tanÄ±mlanan AB entegrasyon sÃ¼recinin sona erdiÄŸini sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

AB entegrasyon sÃ¼reci Ã§ok vitesli bir tarzda ilerlemeye devam etsin ya da etmesin ve ilkeli farklÄ±lÄ±k gÃ¶steren Ã¼yelik resmÃ® Avrupa belgelerinde yer alsÄ±n ya da almasÄ±n, AB'nin geleceÄŸi Fransa ve Almanya'nÄ±n barÄ±ÅŸ iÃ§inde bir arada yaÅŸamasÄ±na baÄŸlÄ±. Amerikan'Ä±n gÃ¼venlikle ilgili taahhÃ¼tlerindeki zayÄ±flamanÄ±n ve Brexit'in yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, AB'nin devamÄ±, Fransa gÃ¼venlik ve savunma entegrasyonunda baÅŸÄ± Ã§ekerken Almanya'nÄ±n AB'nin sivil-ekonomik ve normatif gÃ¼Ã§ kimliÄŸinin ana kaynaÄŸÄ± olduÄŸu ortak bir liderliÄŸin Fransa ve Almanya tarafÄ±ndan sergilenme kabiliyetiyle yakÄ±ndan iliÅŸkili gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

MÃ¼tercim: Ã–mer Ã‡olakoÄŸlu

[Doktora derecesini Bilkent Ãœniversitesi'nden alan Prof. Dr. TarÄ±k OÄŸuzlu UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesidir]

KAYNAK: AA

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