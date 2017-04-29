Muhsin ErtuÄŸrul kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

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"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen anma tÃ¶renine, ErtuÄŸrul'un Ã¶ÄŸrencisi tiyatrocular ile sevenleri katÄ±ldÄ±. ErtuÄŸrul'un kabrine karanfil bÄ±rakÄ±ldÄ±, dua edildi.
Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ± Genel Sanat YÃ¶netmeni YardÄ±mcÄ±sÄ± Tolga Yeter, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ± ailesi olarak onu kabri baÅŸÄ±nda anmak bizim iÃ§in buruk bir hÃ¼zÃ¼n de olsa onur ve gururdur. Muhsin ErtuÄŸrul bizim iÃ§in bir kÄ±lavuz. HocalarÄ±mÄ±zÄ±n hocasÄ±. Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ± bugÃ¼n varsa onun sayesinde var. TÃ¼rkiye'nin en eski, 103 yÄ±llÄ±k Ã§Ä±narÄ± olan kurumu ilmik ilmik Ã¶rÃ¼p buralara kadar getirdi." diye konuÅŸtu.
ErtuÄŸrul'u kÄ±lavuz olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ve gÃ¶rmeye devam edeceklerini belirten Yeter, "Tiyatroya bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±z Muhsin ErtuÄŸrul'un evrensel bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hala bugÃ¼n bile Ã§ok gÃ¼ncel ve estetik bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Biz onun deÄŸerlerini ve ilkelerini kabul edip Åžehir TiyatrolarÄ±'nÄ±n bugÃ¼nÃ¼nÃ¼ ve yarÄ±nÄ±nÄ± inÅŸa etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Muhsin ErtuÄŸrul'un "YarÄ±n kÄ±yamet kopacaÄŸÄ±nÄ± bilsem bugÃ¼n tiyatro aÃ§ardÄ±m." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan tiyatro oyuncusu HÃ¼seyin KÃ¶roÄŸlu ise "Bizler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece onun Ã§ocuklarÄ± olarak, izinden gitmeye devam edeceÄŸiz. BugÃ¼n bizim iÃ§in hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ gÃ¼n olsa da en azÄ±ndan onu yÃ¼reÄŸimizde hissediyor olmak bizim iÃ§in Ã¶nemli ve kÄ±ymetlidir." dedi.
MUHSÄ°N ERTUÄžRUL KÄ°MDÄ°R ?
TÃ¼rk tiyatrosuna bÃ¼yÃ¼k katkÄ±larÄ± olan Muhsin ErtuÄŸrul, 28 Åžubat 1892'de Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya geldi.
GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda tiyatroya ilgi duyan ErtuÄŸrul, Paris'te tiyatro eÄŸitimi aldÄ±.
Devlet tiyatrolarÄ±nda genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k gÃ¶revinde bulunan ErtuÄŸrul, aynÄ± zamanda Tiyatro Meslek Okulu ve DarÃ¼lbedayi Ã‡ocuk Tiyatrosunun kurulmasÄ±na katkÄ±da bulundu.
Muhsin ErtuÄŸrul'a tiyatro alanÄ±ndaki hizmetlerinden dolayÄ± Almanya tarafÄ±ndan "Goethe" madalyasÄ± verildi. Sinema alanÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olan ErtuÄŸrul, 1920'li yÄ±llarda TÃ¼rkiye'de film yapan ilk yapÄ±mcÄ± oldu.
HayatÄ± boyunca birÃ§ok filme de imza atan ErtuÄŸrul, 29 Nisan 1979'da Ä°zmir'de hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
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