Yemen'de El-Kaide saldÄ±rÄ±sÄ±

Merkel'den Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa destek

Merkel, "Ã‡ifte pasaport sahibi bir TÃ¼rk, sadece Alman vatandaÅŸÄ± olan TÃ¼rk asÄ±llÄ± biri kadar kadar Almanya'ya sadakat gÃ¶sterebilir" dedi