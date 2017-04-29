Gazzeli kadÄ±nlar elektrik kesintilerini protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazzeli kadÄ±nlar son dÃ¶nemde Ã¶zellikle hastalarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit edici boyutlara ulaÅŸan elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
"Abluka KarÅŸÄ±tÄ± KadÄ±nlar" adlÄ± grubun Gazze Åžeridi'ndeki Åžifa TÄ±p Kompleksi'nin diyaliz bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶steride, "HastalarÄ±n abluka altÄ±na alÄ±nmasÄ±na hayÄ±r" ve "Hastalar Ã¶lÃ¼m tehdidi altÄ±nda" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±.
Burada grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Ä°sra Feravane, "Elektrik krizinin devam etmesi, baÅŸta sÃ¼rekli diyalize ihtiyaÃ§ duyanlar olmak Ã¼zere tÃ¼m hastalarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor ve yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± daha da artÄ±rÄ±yor." dedi.
Gazze Åžeridi'nin Ã§etin bir abluka aÅŸamasÄ±ndan geÃ§tiÄŸini dile getiren Feravane, hastalarÄ±n ilaÃ§ ve tÄ±bbi ekipman eksikliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra devam eden elektrik krizi nedeniyle de gerekli tedaviden mahrum kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Feravane hastalarÄ±n Ä°srail ablukasÄ± nedeniyle tedavi olmak iÃ§in Gazze Åžeridi'nin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Gazze'de elektrik verilme sÃ¼resinin diyaliz makinelerini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in yetersiz olduÄŸunu vurgulayan Feravane, insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±na "Gazzeli hastalara karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeleri" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
YapÄ± Merkezi Proje MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± SÃ¶nmez, "Projemiz, Awash Waldia ve Hara Gabaya ÅŸehirleri arasÄ±nda toplamda 391 kilometrelik bir mesafeyi kapsÄ±yor"
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GÃ¶stericiler adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Feravane, "Elektrik krizinin devam etmesi, baÅŸta sÃ¼rekli diyalize ihtiyaÃ§ duyanlar olmak Ã¼zere tÃ¼m hastalarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor ve yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± daha da artÄ±rÄ±yor" dedi
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