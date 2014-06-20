14:38, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Filipinler ordusundan Ebu Seyyaf'a aÄŸÄ±r darbe





Ebu Seyyaf'Ä±n adam kaÃ§Ä±rma eylemleriyle tanÄ±nan lideri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'de Ebu Seyyaf fidye iÃ§in adam kaÃ§Ä±rma eylemleriyle tanÄ±nan liderlerinden biri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. General Eduardo Ano, Associated Press'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sulu bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile Ebu Seyyaf arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, turistleri ve denizcileri fidye iÃ§in kaÃ§Ä±ran Alhabsy Misaya'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Ano, Ã§atÄ±ÅŸmada Ebu Seyyaf Ã¼yelerinin de yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Misaya'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin Ebu Seyyaf iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yenilgi olduÄŸunu ifade etti. Misaya'nÄ±n, kaÃ§Ä±rÄ±lan pek Ã§ok denizciyi Sulu bÃ¶lgesinde ormanlÄ±k alanda tuttuÄŸunun Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ancak Ã§atÄ±ÅŸma esnasÄ±nda rehinelere rastlanmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Alhabsy Misaya, Filipinler ve Malezya arasÄ±ndaki deniz sÄ±nÄ±rÄ±nda onlarca VietnamlÄ±, MalezyalÄ± ve EndonezyalÄ± denizciyi kaÃ§Ä±rmakla suÃ§lanÄ±yordu. Misaya'nÄ±n lideri olduÄŸu grubun, 2015'te MalezyalÄ± bir rehineyi baÅŸÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor. Ebu Seyyaf terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den ÅŸiddet ve rehin alma eylemleriyle tanÄ±nÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Filipinler'in gÃ¼neyinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor.

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