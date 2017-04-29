14:52, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Merkel'den Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'daki TÃ¼rklere Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k verilmesini savundu.

Merkel, "Redaktionsnetzwerk" adlÄ± basÄ±n kuruluÅŸuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, genel seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda halkÄ±n Ã¶nemli bulduÄŸu her konunun gÃ¼ndeme getirileceÄŸini sÃ¶yledi.

Almanya BaÅŸbakanÄ±, vatandaÅŸlÄ±k konusunun da buna dahil olduÄŸunu, ancak en Ã¶nemli konu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Ã‡ifte pasaport sahibi bir TÃ¼rk, sadece Alman vatandaÅŸÄ± olan TÃ¼rk asÄ±llÄ± biri kadar Almanya'ya sadÄ±k olabilir. Burada Ã¶nemli olan, insanlarÄ± yaÅŸam biÃ§imimize, anayasamÄ±za ve deÄŸerlerimize mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca erken nasÄ±l ikna edebileceÄŸimizdir." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±ndan sonra Almanya'da Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusu tartÄ±ÅŸmalara sebep olmuÅŸ, bazÄ± siyasetÃ§iler bu uygulamaya son verilmesini talep etmiÅŸti.