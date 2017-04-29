Belediyeden TEOG'a giren Ã¶ÄŸrencilere sinema

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesince, Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (TEOG) giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci sinemaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Bismil Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe, okul mÃ¼dÃ¼rleri, Ã¶ÄŸretmenler, kurum amirleri, kÄ±rsal mahallelerde oturan ve TEOG'a giren 450 Ã¶ÄŸrenci katÄ±ldÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda Bismil Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Turgay GÃ¼lenÃ§, kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal faaliyetlerin hayatÄ± anlamlÄ± kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insan zihnini gÃ¼zelleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.
GÃ¼lenÃ§, "OkullarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerimizin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak da Ã§ok Ã¶nemli. Onun iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerimizin katÄ±labilecekleri sosyal aktivitelere Ã§ok Ã¶nem veriyoruz. AmacÄ±mÄ±z, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± mutlu etmek." dedi.
Bismil Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Turna AydÄ±n da Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmek amacÄ±yla bÃ¶yle bir etkinlik dÃ¼zenlediklerini belirtti.
SinemanÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n zihinsel, duygusal ve toplumsal geliÅŸiminde Ã¶nemli iÅŸlevi olduÄŸunu aktaran AydÄ±n, "Bu amaÃ§la TEOG'a giren ve kÄ±rsalda yaÅŸayan Ã¶ÄŸrencilerimizi sinemayla buluÅŸturarak buna katkÄ±da bulunmak ve Ã§ocuklarÄ±n hayal gÃ¼Ã§lerini beslemek istedik. FÄ±rsat buldukÃ§a bu projelerimizi artÄ±rarak devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
EtkinliÄŸe katÄ±lan Ã¶ÄŸrenciler ise Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± aktararak, ilk defa sinemada film izlemenin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
Ã–ÄŸrenciler, "Ã‡ok gÃ¼zeldi ve Ã§ok eÄŸlendik. Bizi mutlu etti. Allah ondan razÄ± olsun, baÅŸkanÄ±mÄ±za Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz." dedi.
Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesi, TEOG'a giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in sinema etkinliÄŸi dÃ¼zenledi
"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Rusya'da uzmanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na ivme kazandÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde
PKK'lÄ±larca menfeze yerleÅŸtirilmiÅŸ 300 kilogram patlayÄ±cÄ± ve topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 20 kilogram el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile 30 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlara iliÅŸkin, "Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" dedi
Samsun'da cami inÅŸaatÄ±nda beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte ilk belirlemelere gÃ¶re 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
TÃ¼rkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada gerÃ§ekleÅŸtirilen "Huzur TÃ¼rkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±, 82 araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n baÅŸlayacak Hindistan ziyaretini deÄŸerlendiren uzmanlar, iki Ã¼lkenin tarihi baÄŸlarÄ±nÄ±n ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde itici gÃ¼Ã§ olabileceÄŸini belirtiyor
Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i iÅŸÃ§i ve 589 bin 355'i diÄŸer statÃ¼lerde olmak Ã¼zere toplam 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸi istihdam ediliyor
AdÄ±yaman'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 8 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mukherjee'nin davetlisi olarak yarÄ±n Hindistan'a gidecek
Rus donanmasÄ±na ait "Yamal" isimli askeri gemi, Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ± eÅŸliÄŸinde Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
25 Nisan'da Sincar bÃ¶lgesine yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda PYD/YPG/PKK kamplarÄ±nda 40â€™dan fazla Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi, Suriye'nin kuzeyindeki KaraÃ§ok'a yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda ise 4â€™Ã¼ Ã¼st dÃ¼zey 49 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi
Uzun yaz gÃ¼nlerinde hayatÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi bahÃ§elerine "Hayat" denilen tarihi Gaziantep evlerinin bazÄ±larÄ±, kÄ±r kahvesi ve butik olarak turizme hizmet verecek ÅŸekilde restore edildi