15:06, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Belediyeden TEOG'a giren Ã¶ÄŸrencilere sinema

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesince, Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (TEOG) giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci sinemaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bismil Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe, okul mÃ¼dÃ¼rleri, Ã¶ÄŸretmenler, kurum amirleri, kÄ±rsal mahallelerde oturan ve TEOG'a giren 450 Ã¶ÄŸrenci katÄ±ldÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda Bismil Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Turgay GÃ¼lenÃ§, kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal faaliyetlerin hayatÄ± anlamlÄ± kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insan zihnini gÃ¼zelleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¼lenÃ§, "OkullarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerimizin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak da Ã§ok Ã¶nemli. Onun iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerimizin katÄ±labilecekleri sosyal aktivitelere Ã§ok Ã¶nem veriyoruz. AmacÄ±mÄ±z, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± mutlu etmek." dedi.

Bismil Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Turna AydÄ±n da Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmek amacÄ±yla bÃ¶yle bir etkinlik dÃ¼zenlediklerini belirtti.

SinemanÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n zihinsel, duygusal ve toplumsal geliÅŸiminde Ã¶nemli iÅŸlevi olduÄŸunu aktaran AydÄ±n, "Bu amaÃ§la TEOG'a giren ve kÄ±rsalda yaÅŸayan Ã¶ÄŸrencilerimizi sinemayla buluÅŸturarak buna katkÄ±da bulunmak ve Ã§ocuklarÄ±n hayal gÃ¼Ã§lerini beslemek istedik. FÄ±rsat buldukÃ§a bu projelerimizi artÄ±rarak devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

EtkinliÄŸe katÄ±lan Ã¶ÄŸrenciler ise Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± aktararak, ilk defa sinemada film izlemenin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Ã–ÄŸrenciler, "Ã‡ok gÃ¼zeldi ve Ã§ok eÄŸlendik. Bizi mutlu etti. Allah ondan razÄ± olsun, baÅŸkanÄ±mÄ±za Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz." dedi.