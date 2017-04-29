15:20, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Fransa'da BaÅŸbakan'Ä±n evine hÄ±rsÄ±z girdi





Fransa BaÅŸbakanÄ± Bernard Cezeneuve'nin evine hÄ±rsÄ±z girdiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa BaÅŸbakanÄ± Bernard Cezeneuve dÄ±ÅŸardayken evine hÄ±rsÄ±z girdiÄŸi bildirildi. FransÄ±z basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Cazeneuve'un bir yakÄ±nÄ± hÄ±rsÄ±zÄ±n baÅŸbakanÄ±n evi olduÄŸunu bilmeden eve girdiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Cazeneuve'un yakÄ±nÄ±, baÅŸbakanÄ±n iÅŸiyle ilgili herhangi bir resmi belgenin evde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. BaÅŸbakan Cazeneuve'un FransÄ±z polisinin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal Ã§erÃ§evesinde Ã§ok fazla gÃ¶revi bulunduÄŸu iÃ§in evinin Ã¶nÃ¼nde sÃ¼rekli gÃ¶rev yapan bir polis ekibi istemediÄŸi kaydedildi. Daha Ã¶nce iÃ§iÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± da yapmÄ±ÅŸ olan Cazeneuve, selefi Manuel Valls'in Sosyalist Partinin Ã¶nseÃ§imlerinde cumhurbaÅŸkanÄ± aday adayÄ± olmasÄ± nedeniyle baÅŸbakanlÄ±ÄŸa getirilmiÅŸti. Son verilere gÃ¶re Paris'te gÃ¼nde 40 hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ± meydana geliyor. Â

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