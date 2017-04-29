Ã–ÄŸrenci servisindeki patlamanÄ±n nedeni belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da Ã¶ÄŸrenci servisinde meydana gelen patlamaya, minibÃ¼se bÄ±rakÄ±lan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n neden olduÄŸu belirlendi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 26 Nisan'da Pendik'te bir Ã¶ÄŸrenci servisindeki patlamayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
AraÅŸtÄ±rma sonucunda, servis aracÄ±na kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã§anta bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
Olaya, Ã§antanÄ±n iÃ§indeki zaman ayarlÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n neden olduÄŸunu belirleyen ekipler, Ã¶ÄŸrencilerin ve servis ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n ifadesine baÅŸvurdu.
ÅžÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Pendik'te 26 Nisan'da Ã¶zel bir Ã¼niversitenin Ã¶ÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼ste meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesi, TEOG'a giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in sinema etkinliÄŸi dÃ¼zenledi
"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Rusya'da uzmanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na ivme kazandÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde
PKK'lÄ±larca menfeze yerleÅŸtirilmiÅŸ 300 kilogram patlayÄ±cÄ± ve topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 20 kilogram el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile 30 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlara iliÅŸkin, "Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" dedi
Samsun'da cami inÅŸaatÄ±nda beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte ilk belirlemelere gÃ¶re 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
TÃ¼rkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada gerÃ§ekleÅŸtirilen "Huzur TÃ¼rkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±, 82 araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n baÅŸlayacak Hindistan ziyaretini deÄŸerlendiren uzmanlar, iki Ã¼lkenin tarihi baÄŸlarÄ±nÄ±n ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde itici gÃ¼Ã§ olabileceÄŸini belirtiyor
Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i iÅŸÃ§i ve 589 bin 355'i diÄŸer statÃ¼lerde olmak Ã¼zere toplam 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸi istihdam ediliyor
AdÄ±yaman'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 8 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mukherjee'nin davetlisi olarak yarÄ±n Hindistan'a gidecek
Rus donanmasÄ±na ait "Yamal" isimli askeri gemi, Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ± eÅŸliÄŸinde Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
25 Nisan'da Sincar bÃ¶lgesine yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda PYD/YPG/PKK kamplarÄ±nda 40â€™dan fazla Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi, Suriye'nin kuzeyindeki KaraÃ§ok'a yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda ise 4â€™Ã¼ Ã¼st dÃ¼zey 49 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi
Uzun yaz gÃ¼nlerinde hayatÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi bahÃ§elerine "Hayat" denilen tarihi Gaziantep evlerinin bazÄ±larÄ±, kÄ±r kahvesi ve butik olarak turizme hizmet verecek ÅŸekilde restore edildi