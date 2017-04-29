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15:59, 29 Nisan 2017 Cumartesi
Afrika
15:44, 29 Nisan 2017 Cumartesi

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Etiyopya'nÄ±n raylarÄ±nÄ± TÃ¼rkler inÅŸa ediyor
Etiyopya'nÄ±n raylarÄ±nÄ± TÃ¼rkler inÅŸa ediyor

YapÄ± Merkezi Proje MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± SÃ¶nmez, "Projemiz, Awash Waldia ve Hara Gabaya ÅŸehirleri arasÄ±nda toplamda 391 kilometrelik bir mesafeyi kapsÄ±yor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YapÄ± Merkezi, Etiyopya'nÄ±n kuzeyinde yapÄ±mÄ±na devam ettiÄŸi demir yolu projesiyle Afrika kÄ±tasÄ±nÄ± demir aÄŸlarla Ã¶rÃ¼yor.

YapÄ± Merkezi Proje MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± BahadÄ±r SÃ¶nmez, Etiyopya'da yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r devam eden demir yolu projesiyle ilgili AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Projenin 2020 yÄ±lÄ±nda tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran SÃ¶nmez, "Projemiz, Awash Waldia ve Hara Gabaya ÅŸehirleri arasÄ±nda toplamda 391 kilometrelik bir mesafeyi kapsÄ±yor." dedi.

SÃ¶nmez, projeye 10 istasyonun dahil olduÄŸunu belirtirken iÅŸ bitimine kadar 12 tÃ¼nel aÃ§mÄ±ÅŸ, 48 kÃ¶prÃ¼ ile 8 trafo inÅŸa etmiÅŸ olacaklarÄ±na vurgu yaptÄ±.

SÃ¶nmez, projede 2 bin 400'Ã¼ TÃ¼rk, toplam 6 binden fazla kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Projenin 270 kilometrelik ilk etabÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'e yakÄ±nÄ± bitti. Projenin ikinci etabÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na da kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde baÅŸlayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

SÃ¶nmez, Afrika kÄ±tasÄ±nda Etiyopya'dan baÅŸka Cezayir, Senegal ve Tanzanya'da da demir yolu inÅŸaatÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

YapÄ±mdan Sorumlu Proje MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± DoÄŸa Nasman da demir yolu inÅŸaatÄ±nda EtiyopyalÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "EtiyopyalÄ± mÃ¼hendislerle omuz omuza Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve onlarÄ±n burada pratikte iÅŸi Ã¶ÄŸrenmelerine katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

Nasman, "Bize sÃ¼rekli halktan ve yerel yÃ¶netimlerden yardÄ±m ve destek talepleri geliyor. Biz toplumda herkesin yararÄ±na olacak taleplere destek veriyoruz. Bu noktada camiler, yollar, karakollar ve okullar inÅŸa ediyoruz." dedi.

Nasman halkÄ±n kendilerini desteklemesinin Ã¶nemine iÅŸaret ederek, " Ã–yle olmasa bu iÅŸi yapmamÄ±z Ã§ok zor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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Ä°lgili Konular Etiyopya
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