Hikmetyar Taliban'Ä± mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'da Hizb-i Ä°slam lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar 20 yÄ±l aradan sonra ilk defa kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve Taliban'Ä± mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Hikmetyar, iki gÃ¼ndÃ¼r takÄ±mÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Lagman ilinde cumartesi gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.
Hikmetyar, halkla buluÅŸmasÄ±nda, "savaÅŸanlara sorun, kiminle savaÅŸÄ±yorlar? HÃ¼kÃ¼metle mi, Afganistan'Ä±n masum insanlarÄ±yla mÄ±?" dedi ve ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"SilahlarÄ±nÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±p Ã¶ne Ã§Ä±karsanÄ±z, size kardeÅŸim diyen ilk kiÅŸi ben olacaÄŸÄ±m. Taliban'a sÃ¶ylÃ¼yorum. Gelin, barÄ±ÅŸ ve refah hakkÄ±nda konuÅŸalÄ±m ve Afganistan'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lalÄ±m."
"GEÃ‡MÄ°ÅžTE YAÅžARSAK ASLA Ä°LERÄ° GÄ°DEMEYÄ°Z"
Hikmetyar'Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Kabil'de bir konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor.
ToplantÄ±da bulunan Zakariya Safari "GeÃ§miÅŸ olaylara takÄ±lÄ±p kalmanÄ±n bu Ã¼lkeye hiÃ§bir faydasÄ± olmaz. GeÃ§miÅŸte yaÅŸarsak asla ileri gidemeyiz." dedi ve ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Fakat aynÄ± zamanda Hikmetyer'Ä±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle beraber hemen bir barÄ±ÅŸ ortamÄ±nÄ±n kurulacaÄŸÄ±ndan emin deÄŸiliz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kulaÄŸa geldiÄŸi kadar kolay deÄŸil bu. FarklÄ± ideoloji ve inanÃ§lara sahip birÃ§ok grup ve kiÅŸinin ortak bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmasÄ± gerekecek. Bana o kadar kolay gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor bu."
Hikmetyar, 1970'lerin ortalarÄ±nda Hizb-i Ä°slam'Ä± kurmuÅŸ, 1992'de Sovyet destekli hÃ¼kÃ¼metin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼yle kÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kabul etmiÅŸti.
2003 yÄ±lÄ±nda ABD tarafÄ±ndan 'terÃ¶rist' ilan edilen Hikmetyar iÃ§in, bu ÅŸubat ayÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi tarafÄ±ndan Afganistan'a dÃ¶nme yolundaki yaptÄ±rÄ±mlar kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, "Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor" dedi
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TÃ¼rkiye olmadan zayÄ±f olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve NATO iÃ§in anahtar bir Ã¼lkedir" yorumunda bulundu.
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Hizb-i Ä°slam lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar, Afganistan'da 20 yÄ±l aradan sonra gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ilk halk toplantÄ±sÄ±nda Taliban'Ä± mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
YapÄ± Merkezi Proje MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± SÃ¶nmez, "Projemiz, Awash Waldia ve Hara Gabaya ÅŸehirleri arasÄ±nda toplamda 391 kilometrelik bir mesafeyi kapsÄ±yor"
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Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, son gÃ¼nlerde Ã¼lkede TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸlar iÃ§in tehdit unsuru haline gelen Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusuna iliÅŸkin â€œBir kiÅŸinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olmasÄ±nda bir sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yorum" dedi