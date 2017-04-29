16:12, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Hikmetyar Taliban'Ä± mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'da Hizb-i Ä°slam lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar 20 yÄ±l aradan sonra ilk defa kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve Taliban'Ä± mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Hikmetyar, iki gÃ¼ndÃ¼r takÄ±mÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Lagman ilinde cumartesi gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

Hikmetyar, halkla buluÅŸmasÄ±nda, "savaÅŸanlara sorun, kiminle savaÅŸÄ±yorlar? HÃ¼kÃ¼metle mi, Afganistan'Ä±n masum insanlarÄ±yla mÄ±?" dedi ve ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SilahlarÄ±nÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±p Ã¶ne Ã§Ä±karsanÄ±z, size kardeÅŸim diyen ilk kiÅŸi ben olacaÄŸÄ±m. Taliban'a sÃ¶ylÃ¼yorum. Gelin, barÄ±ÅŸ ve refah hakkÄ±nda konuÅŸalÄ±m ve Afganistan'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recine katÄ±lalÄ±m."

"GEÃ‡MÄ°ÅžTE YAÅžARSAK ASLA Ä°LERÄ° GÄ°DEMEYÄ°Z"

Hikmetyar'Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Kabil'de bir konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor.

ToplantÄ±da bulunan Zakariya Safari "GeÃ§miÅŸ olaylara takÄ±lÄ±p kalmanÄ±n bu Ã¼lkeye hiÃ§bir faydasÄ± olmaz. GeÃ§miÅŸte yaÅŸarsak asla ileri gidemeyiz." dedi ve ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Fakat aynÄ± zamanda Hikmetyer'Ä±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle beraber hemen bir barÄ±ÅŸ ortamÄ±nÄ±n kurulacaÄŸÄ±ndan emin deÄŸiliz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kulaÄŸa geldiÄŸi kadar kolay deÄŸil bu. FarklÄ± ideoloji ve inanÃ§lara sahip birÃ§ok grup ve kiÅŸinin ortak bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmasÄ± gerekecek. Bana o kadar kolay gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor bu."

Hikmetyar, 1970'lerin ortalarÄ±nda Hizb-i Ä°slam'Ä± kurmuÅŸ, 1992'de Sovyet destekli hÃ¼kÃ¼metin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼yle kÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kabul etmiÅŸti.

2003 yÄ±lÄ±nda ABD tarafÄ±ndan 'terÃ¶rist' ilan edilen Hikmetyar iÃ§in, bu ÅŸubat ayÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi tarafÄ±ndan Afganistan'a dÃ¶nme yolundaki yaptÄ±rÄ±mlar kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.