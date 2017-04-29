KÄ±rgÄ±zistan'da bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi

Yemen BaÅŸbakanÄ±'ndan "Ä°ran'a balistik fÃ¼ze" suÃ§lamasÄ±

Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, "Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor" dedi