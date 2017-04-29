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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:36, 29 Nisan 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
16:39, 29 Nisan 2017 Cumartesi

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Kocaeli KÃ¶rfezi'nde LPG yÃ¼klÃ¼ tankerde yangÄ±n
Kocaeli KÃ¶rfezi'nde LPG yÃ¼klÃ¼ tankerde yangÄ±n

Kocaeli KÃ¶rfezi'ndeki bir tankerde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kocaeli KÃ¶rfezi'ndeki bir tankerde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.

Ä°zmit KÃ¶rfezi TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlik aÃ§Ä±klarÄ±nda LPG yÃ¼klÃ¼ bir tankerin yandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye KÄ±yÄ± Emniyeti ekipleri hareket etti. Gemide zaman zaman patlamalar meydana geldiÄŸi bildirildi. Gemi mÃ¼rettebatÄ±nÄ±n durumuyla ilgili bir bilgi henÃ¼z yok. Ekiplerin yangÄ±na mÃ¼dahalesi sÃ¼rÃ¼yor.

YangÄ±nda 7 kiÅŸi yaralandÄ±. Kocaeli KÃ¶rfez gemi trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±.



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