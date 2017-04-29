Kocaeli KÃ¶rfezi'nde LPG yÃ¼klÃ¼ tankerde yangÄ±n

Devletin MÄ°T hariÃ§ 3 milyon 341 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ± var

Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i iÅŸÃ§i ve 589 bin 355'i diÄŸer statÃ¼lerde olmak Ã¼zere toplam 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸi istihdam ediliyor