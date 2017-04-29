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Bosna Savaşı'nda katledilen Boşnaklar anıldı
Bosna Savaşı'nda katledilen Boşnaklar anıldı

Zvornik kenti yakınlarındaki Snagovo'da, Sırp askerlerin öldürüp yaktığı 36 Boşnak için tören düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in doğusunda Zvornik şehri yakınlarında bulunan Snagovo'da, Bosna Savaşı sırasında Sırp askerler tarafından öldürülüp, daha sonra yakılan 36 Boşnak anıldı.

Snagovo'da 25 yıl önce bugün gerçekleşen katliamın kurbanları için düzenlenen törende, bölgede inşa edilen Şehit Çeşmesi'nin de açılışı yapıldı.

Yöre halkından Nurif Civic, katliam günü yaşananları anımsayarak, "O gün herkesi buraya topladılar. Kimseye zarar vermeyeceklerine dair söz verdiler. Hepsini kurşuna dizip olay yerini terk ettiler. İki saat sonra geri dönerek, öldürdükleri insanları, hayvan ve araba lastikleriyle birlikte bir ahıra koyup ateşe verdiler." dedi.

Katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen faillerinin hala cezalandırılmadığına işaret eden Civic, "Bazı ailelerin tamamının öldürülmesinden, hamile bir kadının dokuzuncu ayında katledilmesinden kimse sorumlu tutulmadı. Bu da bizim canımızı yakıyor. 25 yıl geçmesine rağmen kimse bu katliamın failleri hakkında tek kelime etmiyor, bu kişilerin nereden geldiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Civic, Drina Nehri kıyılarında nisan ve mayıs ayının, katliamlarla, korkunç savaş suçlarıyla ve soykırımlarla bağdaştırıldığına, bu aylarda farklı bölgelerde benzer katliamların yaşandığına dikkati çekerek, "Snagovo'da yaşananların hemen ardından, aynı bölgede Bijeli Potok'dan 800 Boşnak esir alındı. Toplama kamplarına götürülüp orada katledildi. Onların cesetlerine hala ulaşamadık." diye konuştu.

Katledilen Boşnakların izlerini bu bölgeden silmenin mümkün olmadığını belirten Civic, kurban yakınlarının adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Bosna'daki savaşın ilk aylarında meydana gelen bu katliamda, Sırp paramiliter birlikler ve Yugoslav ordusundaki Sırp askerler, Snagovo kasabasında yaşayan sivil Boşnakları kurşuna dizmiş, ardından yakmıştı. İsmeta Mujanovic, hamileliğinin dokuzuncu ayında katledilmişti. Katliamda, kasabadaki Dahalic, Krupinac ve Dogic ailelerinin tamamı öldürülürken, katliamın failleri hala cezalandırılmadı.



İlgili Konular Bosna Sırbistan
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