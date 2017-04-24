GÃ¼ncelleme: 19:08, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Fransa, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesini kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemesi yapmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± "sert" ve "kararlÄ±" bir tepki verilmesi istenirken, "BaÅŸarÄ±sÄ±z olsa da bu test, Kuzey Kore rejiminin operasyonel bir nÃ¼kleer kapasite arzusunu gÃ¶stermektedir ve uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi tehdit etmektedir" ÅŸeklinde ifadeler kullanÄ±ldÄ±.

Kuzey Kore'nin yerel saatle bugÃ¼n sabaha karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi balistik fÃ¼ze denemesinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu ve Pukchang havaalanÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 35 kilometre uzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tahmin edildiÄŸi belirtilmiÅŸti.

TRUMP: KUZEY KORE Ã‡Ä°N'E AYIP ETTÄ°

Kuzey Kore'nin baÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze denemesinden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore bugÃ¼n fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze ile Ã‡in'in ve onun saygÄ±n devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n arzusuna saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmiÅŸtir" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan, Amerikan Fox News kanalÄ±na konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da "Yeni bir nÃ¼kleer deneme yapmasÄ± halinde Ã‡in, Kuzey Kore'yi yaptÄ±rÄ±mlarla tehdit etti." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu. Tillerson, Kuzey Kore konusunda Pekin ile yakÄ±n bir iÅŸbirliÄŸi halinde olduklarÄ±na dikkati Ã§ekti.