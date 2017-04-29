17:19, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas MÄ±sÄ±r'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas 3 MayÄ±s'ta yapacaÄŸÄ± ABD ziyareti Ã¶ncesi MÄ±sÄ±r'a geldi.

Filistin'in Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Abbas'Ä±n baÅŸkent Kahire'deki Ä°ttihadiye SarayÄ±'nda MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmede bÃ¶lgesel ve ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra, Ä°srail ile Filistin arasÄ±nda adil ve kapsamlÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin tekrar canlandÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili konular ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Abbas'Ä±n, "Filistin davasÄ± ve Gazze konusu ile diÄŸer bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± arenada MÄ±sÄ±r'Ä±n gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu gayretten Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi" aktarÄ±ldÄ±.

Ã–ÄŸle saatlerinde iki saatlik kÄ±sa bir ziyaret iÃ§in Kahire'ye gelen Abbas'Ä±n, ÃœrdÃ¼nlÃ¼ yÃ¶neticilerle bir araya gelmek Ã¼zere buradan Amman'a geÃ§eceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Abbas, bir Ã¶nceki MÄ±sÄ±r ziyaretini Arap BirliÄŸi Zirvesi'nden 10 gÃ¼n Ã¶nce 19 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.

Resmi bir ziyaret iÃ§in 3 MayÄ±s'ta ABD'ye gitmesi planlanan Abbas'Ä±n burada BaÅŸkan Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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