17:25, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Irak'ta intihar saldÄ±rÄ±larÄ±: 14 Ã¶lÃ¼



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Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20'si yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Irak Federal Polis GÃ¼cÃ¼nden TeÄŸmen Haris KazÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, bombalÄ± yelek giyen 6 militanÄ±nÄ± kullanarak, Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Bab et-Tub bÃ¶lgesindeki polis mevzilerine intihar eylemleri dÃ¼zenlediÄŸini sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±larda 14 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 20'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KazÄ±m DEAÅž'Ä±n, polislerin kullandÄ±ÄŸÄ± 2 binayÄ± ele geÃ§irdiÄŸini belirtti. 19 DEAÅž ÃœYESÄ° Ã–LDÃœRÃœLDÃœ KazÄ±m, bu binalarÄ±n daha sonra dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±yla geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, operasyonda 17 Ã¶rgÃ¼t militanÄ±nÄ±n da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. Albay Ahmed el-Ceburi ise sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lar nedeniyle Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼mgeneral Ali el-Lami'yi Federal Polis GÃ¼cÃ¼ iÃ§indeki gÃ¶revinden azlettiÄŸini aktardÄ±. Ã–te yandan YÃ¼zbaÅŸÄ± Habib eÅŸ-Åžemri, HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§lerinin Salahaddin vilayetinin gÃ¼neyinde intihar eylemcisi 2 DEAÅž militanÄ±nÄ± etkisiz hale getirdiÄŸini ifade etti. Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ocak ayÄ± sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'ta batÄ± yakasÄ±nÄ± kurtarma operasyonuna baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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