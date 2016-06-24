17:40, 29 Nisan 2017 Cumartesi

NATO'dan "TÃ¼rkiye anahtar Ã¼lke" aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin NATO iÃ§in Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸunu, Kosova, Afganistan ve Akdeniz'de merkezi Ã¶nemde katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"NATO, kuÅŸkusuz TÃ¼rkiye olmadan zayÄ±f olur" ifadesini kullanan Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin krizlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Suriye ve Irak'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, coÄŸrafi konumu ve askeri yeteneÄŸiyle DEAÅž'e karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olduÄŸunu vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin stratejik aÃ§Ä±dan mÃ¼him Karadeniz bÃ¶lgesine sÄ±nÄ±rÄ±yla da NATO iÃ§in Rusya ile iliÅŸkilerdeki Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunu anlatan Stoltenberg, "TÃ¼rkiye, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve NATO iÃ§in anahtar bir Ã¼lkedir" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiren BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, "MÃ¼ttefikleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± gÃ¶stermeye, sakin kalmaya ve tartarak yaklaÅŸÄ±m gÃ¶stermeye teÅŸvik ediyorum" dedi.

"TÃœRKÄ°YE YÃœKÃœMLÃœLÃœKLERÄ°NÄ° YERÄ°NE GETÄ°RÄ°YOR"

TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Stoltenberg, "TÃ¼rkiye'den baÅŸka bir NATO Ã¼lkesinin terÃ¶ristler tarafÄ±ndan bu kadar yoÄŸun saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n lÃ¼tfen. Bu Ã¼lkenin kendisini savunmaya ve Temmuz 2016'da baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimine katÄ±lanlarÄ± cezalandÄ±rmaya hakkÄ± var. Ancak bunun hukuk devleti prensiplerine uygun olmasÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu.

Stoltenberg, NATO'da birlikte durma ve her zaman Ã¼ye Ã¼lkelerinin birbirini savunmaya hazÄ±r olduÄŸunu ifade ederek, Ã¶ncelikle birleÅŸtiren ÅŸeylere odaklanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.