17:44, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Macron'dan merkez saÄŸ veya merkez solla ittifaka kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da ikinci turu 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde milletvekili genel seÃ§imlerinde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi veya merkez sol Sosyalist Parti ile ittifak kurmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Le Figaro gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulunan Macron, CumhuriyetÃ§iler Partisi SenatÃ¶rÃ¼ ve Troyes Belediye BaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Baroin'in haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak milletvekili genel seÃ§imlerinde kendi partisi ile YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi arasÄ±nda ittifak kurulmasÄ± ve kendisinin baÅŸbakan olmasÄ± Ã¶nerisini deÄŸerlendirdi.

Emmanuel Macron, "OdaklandÄ±ÄŸÄ±m hedef aÃ§Ä±k. Milletvekili genel seÃ§imlerinde, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde elde edeceÄŸim salt Ã§oÄŸunluÄŸu yakalamak." ifadelerini kullandÄ±.

"CumhuriyetÃ§iler Partisi ve Sosyalist Parti ile herhangi bir ittifak olmayacak." ÅŸeklinde konuÅŸan Macron, hareketine her iki partiden de katÄ±lanlar olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Fransa'da 23 Nisan'da dÃ¼zenlenen ve 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda salt Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamamÄ±ÅŸ, oylarÄ±n yÃ¼zde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ve yÃ¼zde 21,30'unu alan Marine Le Pen, ikinci turda yarÄ±ÅŸmaya hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±.â€¨

Son kamuoyu yoklamalarÄ±nda Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nen Macron, merkez saÄŸ ve merkez soldan ikinci tur iÃ§in Ã¶nemli oranda destek alÄ±rken, Le Pen'e verilen destek zayÄ±f kalmÄ±ÅŸ, bunun Ã¼zerine Le Pen, baÅŸbakanlÄ±k karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ilk turda yÃ¼zde 4,7 oy alan muhafazakar saÄŸcÄ± aday AyaÄŸa Kalk Fransa (DLF) Partisi BaÅŸkanÄ± Nicolas Dupont-Aignan ile anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak seÃ§imin ikinci turunda en Ã§ok oyu alan aday, Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olacak.