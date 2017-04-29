Yemen BaÅŸbakanÄ±'ndan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen BaÅŸbakanÄ± Ahmed bin DaÄŸr, Husilerin elindeki balistik fÃ¼zelerin, "Ä°ran'da Ã¼retildiÄŸini ve daha sonra Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirildiÄŸini" belirtti.
Bin DaÄŸr, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor."
"Yemen'deki trajedinin Husiler ile mÃ¼ttefiklerinin meÅŸruiyete ve ulusal uzlaÅŸÄ±ya darbe yapmasÄ±"yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bin DaÄŸr, Husi militanlarÄ±n kentleri, hastane, okul ve camileri yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na, halihazÄ±rda Taiz kentinde de yÄ±kÄ±ma devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Husiler, Suudi Arabistan'Ä±n Yemen sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Necran ve Cazan kentlerine katyuÅŸa, scud ve diÄŸer fÃ¼zelerle sÄ±k sÄ±k saldÄ±rÄ±yor. SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lar, Ã§oÄŸunlukla hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan engellenmesine raÄŸmen zaman zaman mal ve can kayÄ±plarÄ± da yaÅŸanÄ±yor.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, "Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor" dedi
Emmanuel Macron, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde milletvekili genel seÃ§imlerinde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi veya merkez sol Sosyalist Parti ile ittifak kurmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rkiye olmadan zayÄ±f olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve NATO iÃ§in anahtar bir Ã¼lkedir" yorumunda bulundu.
GÃ¼ney Filipinler'in Mindanao AdasÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nda 7.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte bir deprem meydana geldi.
Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20'si yaralandÄ±
Abbas, ABD ziyareti Ã¶ncesi MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi ile bir araya geldi
Zvornik kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Snagovo'da, SÄ±rp askerlerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼p yaktÄ±ÄŸÄ± 36 BoÅŸnak iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
OÅŸ bÃ¶lgesindeki heyelanda hayatÄ±nÄ± kaybeden 24 kiÅŸi iÃ§in Ã¼lkede bir gÃ¼nlÃ¼k yas ilan edildi
Hizb-i Ä°slam lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar, Afganistan'da 20 yÄ±l aradan sonra gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ilk halk toplantÄ±sÄ±nda Taliban'Ä± mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
YapÄ± Merkezi Proje MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± SÃ¶nmez, "Projemiz, Awash Waldia ve Hara Gabaya ÅŸehirleri arasÄ±nda toplamda 391 kilometrelik bir mesafeyi kapsÄ±yor"
Fransa BaÅŸbakanÄ± Bernard Cezeneuve'nin evine hÄ±rsÄ±z girdiÄŸi bildirildi.
Merkel, "Ã‡ifte pasaport sahibi bir TÃ¼rk, sadece Alman vatandaÅŸÄ± olan TÃ¼rk asÄ±llÄ± biri kadar kadar Almanya'ya sadakat gÃ¶sterebilir" dedi
Ebu Seyyaf'Ä±n adam kaÃ§Ä±rma eylemleriyle tanÄ±nan lideri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
GÃ¶stericiler adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Feravane, "Elektrik krizinin devam etmesi, baÅŸta sÃ¼rekli diyalize ihtiyaÃ§ duyanlar olmak Ã¼zere tÃ¼m hastalarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor ve yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± daha da artÄ±rÄ±yor" dedi
El-Kaide Ã¼yeleri tarafÄ±ndan Lahic'deki kontrol noktasÄ±nÄ±n hedef alÄ±nmasÄ± sonucu bir asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8'i yaralandÄ±
Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, son gÃ¼nlerde Ã¼lkede TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸlar iÃ§in tehdit unsuru haline gelen Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusuna iliÅŸkin â€œBir kiÅŸinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olmasÄ±nda bir sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yorum" dedi