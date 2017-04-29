17:48, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Yemen BaÅŸbakanÄ±'ndan "Ä°ran'a balistik fÃ¼ze" suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen BaÅŸbakanÄ± Ahmed bin DaÄŸr, Husilerin elindeki balistik fÃ¼zelerin, "Ä°ran'da Ã¼retildiÄŸini ve daha sonra Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirildiÄŸini" belirtti.

Bin DaÄŸr, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor."

"Yemen'deki trajedinin Husiler ile mÃ¼ttefiklerinin meÅŸruiyete ve ulusal uzlaÅŸÄ±ya darbe yapmasÄ±"yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bin DaÄŸr, Husi militanlarÄ±n kentleri, hastane, okul ve camileri yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na, halihazÄ±rda Taiz kentinde de yÄ±kÄ±ma devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Husiler, Suudi Arabistan'Ä±n Yemen sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Necran ve Cazan kentlerine katyuÅŸa, scud ve diÄŸer fÃ¼zelerle sÄ±k sÄ±k saldÄ±rÄ±yor. SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lar, Ã§oÄŸunlukla hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan engellenmesine raÄŸmen zaman zaman mal ve can kayÄ±plarÄ± da yaÅŸanÄ±yor.