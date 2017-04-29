22:00, 29 Nisan 2017 Cumartesi

KHK ile arkadaş bulma programları kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

OHAL kapsamında 2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı.

OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile bir süredir tartışmalara konu olan tv ekranlarında arkadaş bulma programlarının yasaklandığı belirtildi.

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeleri içeren 690 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bu konu ile ilgili madde aşağıdaki şekilde değiştirildi ve yeni eklemeler yapıldı:

MADDE 60 – 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koruyucu sembol kullanılmadan” ibaresi “koruyucu sembol kullanılsa dahi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez.

Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.”



Bu konunun televizyonlarda yayınlanmakta olan çeşitli türdeki evlilik programlarına ne ölçüde etki edeceği hususunda KHK yayınlandıktan sonra çeşitli kaynaklarda bazı yorum farklılıklarına rastlandığı görülmekte.

Bazı haber ve medya kuruluşları bu KHK ile çokça tartışılmakta olan bilinen evlilik programlarının da kasdedildiğini ifade ederken, diğer yorumlarda KHK'nın kapsamının özellikli 800'lü veya benzeri hatlarla yapılan arkadaşlık kurma ve kurdurma hizmetlerinin kapsandığı öne sürülmekte.

Bu madde ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir açıklamanın yapılması yorum farklarının giderilmesi açısından yararlı olacaktır kanaatindeyiz.

TÜRK YARGI YETKİSİNDE KABUL EDİLECEK

Türkiye'ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye'ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı yetkisi altında kabul edilecek.



Bu kuruluşların da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı yetkisi altındaki kuruluşlar gibi Radyo Televizyon Üst Kurulundan yayın lisansı alması zorunlu olacak.

RTÜK'DEN DESTEK

RTÜK, yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri, üst kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara göre teşvik edecek.

MEDYA HİZMET SAĞLAYICILARINA DÜZENLEME

Medya hizmet sağlayıcıları, "künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini" Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorunda olacak.



RTÜK ilke, yükümlülük veya yasaklarına aykırı yayın yapan veya bu kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilecek.



Yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını, beş güne kadar durdurulacak.



Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına, ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilecek.



Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilecek.



Üst Kurul, ihlalin ağırlığı, haksız ekonomik kazancın ve tekrarın varlığı ile son beş yılda uygulanan idari yaptırımlar gözetilerek her bir ihlal için bir defaya mahsus olmak üzere, idari para cezası uygulamak yerine medya hizmet sağlayıcı kuruluşu uyarabilecek.