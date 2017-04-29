22:00, 29 Nisan 2017 Cumartesi

KHK ile evlilik programlarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OHALÂ kapsamÄ±ndaÂ 2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±.

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara konu olan evlilik programlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda bazÄ± dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren 690 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.



Buna gÃ¶re, 6112 sayÄ±lÄ± "Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanunu"nda yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle radyo ve televizyon yayÄ±n hizmetlerinde, "0800" gibi telefon hatlarÄ±yla arkadaÅŸ bulma ile kiÅŸilerin tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± veya buluÅŸturulduÄŸu tÃ¼rden programlara yer verileyemeyecek.



Takviye edici gÄ±dalar ve benzeri destekleyici Ã¼rÃ¼nler de dahil olmak Ã¼zere herhangi bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n ilgili mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± olarak saÄŸlÄ±k beyanÄ±yla satÄ±ÅŸÄ±na, pazarlanmasÄ±na veya reklamÄ±na izin verilmeyecek, sohbet, arkadaÅŸlÄ±k hatlarÄ±nÄ±n ve hizmetlerinin tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lamayacak.



Katma deÄŸerli elektronik haberleÅŸme hizmet numaralarÄ±, yerel aranÄ±r numaralar, benzeri Ã¶zel iÃ§erikli hizmetlere iliÅŸkin numaralar ile Ã¶zel Ã¼crete tabi diÄŸer sabit ve mobil numaralar kullanÄ±larak, izleyici ve dinleyicileri yanÄ±ltÄ±cÄ± veya haksÄ±z kazanca neden olacak yarÄ±ÅŸma, Ã§ekiliÅŸ, lotarya ve benzeri adlar altÄ±nda Ã¶dÃ¼l ve ikramiye taahhÃ¼t edilemeyecek ve bu yÃ¶ntemle Ã¼rÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ±, satÄ±ÅŸÄ± ve pazarlamasÄ± yapÄ±lamayacak.

TÃœRK YARGI YETKÄ°SÄ°NDE KABUL EDÄ°LECEK

TÃ¼rkiye'ye ait uydular Ã¼zerinden TÃ¼rkÃ§e olarak TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik yayÄ±n yapan veya yayÄ±n dili TÃ¼rkÃ§e olmamakla birlikte TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik ticari iletiÅŸim yayÄ±nlarÄ±na yer veren yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargÄ± yetkisi altÄ±nda kabul edilecek.



Bu kuruluÅŸlarÄ±n da TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargÄ± yetkisi altÄ±ndaki kuruluÅŸlar gibi Radyo Televizyon Ãœst Kurulundan yayÄ±n lisansÄ± almasÄ± zorunlu olacak.

RTÃœK'DEN DESTEK

RTÃœK, yayÄ±n hizmetlerinde ailenin ve Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ± ilkesini gÃ¶zeterek, ailenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve sÃ¼rekliliÄŸi ile Ã§ocuk ve genÃ§lerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki geliÅŸimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve Ã§ocuk dostu yapÄ±m ve dizileri, Ã¼st kurulca bir Ã¶nceki yÄ±lda uygulanan idari para cezalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde yirmisini aÅŸmamak kaydÄ±yla Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara gÃ¶re teÅŸvik edecek.

MEDYA HÄ°ZMET SAÄžLAYICILARINA DÃœZENLEME

Medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±, "kÃ¼nye, iletiÅŸim ve adres bilgileri ile kayÄ±tlÄ± elektronik posta adresini" Ãœst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayÄ±nlamak zorunda olacak.



RTÃœK ilke, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya yasaklarÄ±na aykÄ±rÄ± yayÄ±n yapan veya bu kanun hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda Ãœst Kurul tarafÄ±ndan belirlenen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeyen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±ya ihlalin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, yayÄ±nÄ±n ortamÄ± ve alanÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, ihlalin tespit edildiÄŸi aydan bir Ã¶nceki aydaki brÃ¼t ticari iletiÅŸim gelirinin yÃ¼zde birinden yÃ¼zde Ã¼Ã§Ã¼ne kadar idari para cezasÄ± verilecek.



YayÄ±n hizmetlerinde ticari iletiÅŸimi dÃ¼zenleyen hÃ¼kÃ¼mlerinden herhangi birini yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n tebliÄŸinden itibaren bir yÄ±l iÃ§inde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun yayÄ±nÄ±, beÅŸ gÃ¼ne kadar durdurulacak.



Bir yÄ±l iÃ§inde aynÄ± ihlalin tekrarÄ± halinde, medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun yayÄ±nÄ±nÄ±n beÅŸ gÃ¼nden on gÃ¼ne kadar durdurulmasÄ±na, ihlalin ikinci tekrarÄ± halinde ise yayÄ±n lisansÄ±nÄ±n iptaline karar verilecek.



ProgramlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ± veya yayÄ±nlarÄ± sÃ¼reli durdurulan medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n tebliÄŸine raÄŸmen kararÄ±n gereklerine aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±nlarÄ±na devam etmesi halinde yayÄ±n lisansÄ±nÄ±n iptaline karar verilecek.



Ãœst Kurul, ihlalin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, haksÄ±z ekonomik kazancÄ±n ve tekrarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± ile son beÅŸ yÄ±lda uygulanan idari yaptÄ±rÄ±mlar gÃ¶zetilerek her bir ihlal iÃ§in bir defaya mahsus olmak Ã¼zere, idari para cezasÄ± uygulamak yerine medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸu uyarabilecek.