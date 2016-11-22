22:17, 29 Nisan 2017 Cumartesi

'Adil kullanÄ±m kotasÄ±z' internet dÃ¶nemi 1 MayÄ±s'ta baÅŸlÄ±yor





Adil kulanÄ±m kotasÄ±nÄ± kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda, 1 MayÄ±s'tan sonra saat 02.00-08.00 arasÄ± kullanÄ±m kota dÄ±ÅŸÄ± sayÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BTK'nÄ±n adil kulanÄ±m kotasÄ±nÄ± kademeli olarak kaldÄ±rma kararÄ± doÄŸrultusunda, 1 MayÄ±s'tan sonra saat 02.00-08.00 arasÄ± kullanÄ±m kota dÄ±ÅŸÄ± sayÄ±lacak Ä°nternette adil kullanÄ±m kotasÄ± 1 MayÄ±s'tan itibaren kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.



1 MayÄ±s'tan sonra 02.00-08.00 saatleri arasÄ±ndaki kullanÄ±m kotaya dahil edilmeyecek.Â



Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK), kota miktarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hÄ±zÄ±n dÃ¼ÅŸmesine yÃ¶nelik ÅŸikayetleri deÄŸerlendirerek yeni dÃ¼zenleme yapmÄ±ÅŸtÄ±.



Ã–ncelikle gece saatlerindeki kullanÄ±m kotaya dahil edilmeyecek. AyrÄ±ca kota aÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ± hÄ±z deÄŸeri de yÃ¼kseltilecek. Adil kullanÄ±m kotasÄ± 31 AralÄ±k 2018'de tamamen kaldÄ±rÄ±lacak.

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