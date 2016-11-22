'Adil kullanÄ±m kotasÄ±z' internet dÃ¶nemi 1 MayÄ±s'ta baÅŸlÄ±yor

BTK'nÄ±n adil kulanÄ±m kotasÄ±nÄ± kademeli olarak kaldÄ±rma kararÄ± doÄŸrultusunda, 1 MayÄ±s'tan sonra saat 02.00-08.00 arasÄ± kullanÄ±m kota dÄ±ÅŸÄ± sayÄ±lacak
Ä°nternette adil kullanÄ±m kotasÄ± 1 MayÄ±s'tan itibaren kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.
1 MayÄ±s'tan sonra 02.00-08.00 saatleri arasÄ±ndaki kullanÄ±m kotaya dahil edilmeyecek.Â
Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK), kota miktarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hÄ±zÄ±n dÃ¼ÅŸmesine yÃ¶nelik ÅŸikayetleri deÄŸerlendirerek yeni dÃ¼zenleme yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–ncelikle gece saatlerindeki kullanÄ±m kotaya dahil edilmeyecek. AyrÄ±ca kota aÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ± hÄ±z deÄŸeri de yÃ¼kseltilecek.
Adil kullanÄ±m kotasÄ± 31 AralÄ±k 2018'de tamamen kaldÄ±rÄ±lacak.
Adil kulanÄ±m kotasÄ±nÄ± kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda, 1 MayÄ±s'tan sonra saat 02.00-08.00 arasÄ± kullanÄ±m kota dÄ±ÅŸÄ± sayÄ±lacak
Google, sahte haberlerin kendi platformu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in arama motorunun algoritmasÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
NASA'nÄ±n SatÃ¼rn keÅŸif uydusu Cassini, gezegenin puslu uydusu Titan'a son yakÄ±n geÃ§iÅŸini yaptÄ±
BiliÅŸim hukuku uzmanlarÄ±, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±, hesaplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±lacak paylaÅŸÄ±mlardan sorumlu tutulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±klarÄ± metinler (sazanlama) konusunda uyardÄ±
Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin tersine hareket eden negatif kÃ¼tle oluÅŸturdu
Facebook, sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± Facebook Spaces'in beta versiyonunu tanÄ±ttÄ±
ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.
Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, iyileÅŸme aÅŸamalarÄ±nÄ± izleyen ve gerekli tedavi iÃ§in bilgi saÄŸlayan akÄ±llÄ± bandajlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedeki BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti
DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat tercihine yÃ¶n veren iÃ§erik Ã¼reticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliÄŸi iÃ§in Ä°stanbul'da bir araya geliyor
Fransa ve Japonya'nÄ±n Mars'Ä±n uydusunda bilimsel araÅŸtÄ±rma yapacaÄŸÄ± bildirildi
Bilim adamlarÄ±, dokunmatik ekranlarla vakit geÃ§iren bebeklerin daha az uyuduÄŸunu tespit etti
Ä°sveÃ§'te yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla sÄ±vÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisi istenildiÄŸi zaman kullanÄ±labilecek
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin en bÃ¼yÃ¼k gezegeni JÃ¼piter'de, gezegenin meÅŸhur "BÃ¼yÃ¼k KÄ±rmÄ±zÄ± Leke"siyle aynÄ± ebatlarda yeni bir leke keÅŸfedildi
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti
500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi