7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi alÄ±nacak

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§iliÄŸi kadrosu ihdas edildi.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda bazÄ± dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren 690 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Buna gÃ¶re, "Ä°l Ä°daresi Kanunu"nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ayrÄ±larak genel kolluk kuvveti vasfÄ±na ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na tamamen baÄŸlanmasÄ± saÄŸlandÄ±.
6136 sayÄ±lÄ± "AteÅŸli Silahlar ve BÄ±Ã§aklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanunu"na getirilen dÃ¼zenlemeyle uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde imal ve ticareti suÃ§larÄ±ndan ele geÃ§irilen ve milli savunma veya iÃ§ gÃ¼venlik hizmetleriyle doÄŸrudan ilgili silah, mÃ¼himmat, araÃ§ ve gereÃ§ ile sarf malzemeleri delil olarak saklanmasÄ±na gerek bulunmamasÄ± halinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (EGM), Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± veya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilebilecek.
2565 sayÄ±lÄ± "Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu"na getirilen deÄŸiÅŸiklikle Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerinin halihazÄ±rda konuÅŸlu bulunduÄŸu hizmet binalarÄ±, karakollar ve benzeri yerler iÃ§in TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri bÃ¼nyesinden Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n sonucu olarak "askeri yasak bÃ¶lge tanÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda" kendiliÄŸinden Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi oluÅŸturulmasÄ±na imkan saÄŸlandÄ±.
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n halihazÄ±rda devam eden yabancÄ± Ã¼lkeler ile eÄŸitim ve iÅŸbirliÄŸi faaliyetleri askeri eÄŸitim iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n, anlaÅŸma takvimi sonuna kadar devamÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca saÄŸlanacak.
BÃ¼tÃ§e kanunlarÄ± ve diÄŸer kanunlarla Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine tanÄ±nan gÃ¼mrÃ¼k, her tÃ¼rlÃ¼ vergi, resim, harÃ§ ve ardiye Ã¼cretlerine iliÅŸkin mali muafiyet ve istisna hÃ¼kÃ¼mleri, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda da uygulanacak.
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birliklerince talep edilen iÃ§me ve kullanma sularÄ±na iliÅŸkin analizler, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± laboratuvarlarda Ã¼cretsiz yapÄ±lacak.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÄ±dalarÄ±nda yapÄ±lacak denetim hizmeti, satÄ±n alma amaÃ§lÄ± yapÄ±lan denetim ve kontrol hizmetlerini kapsamayacak. Denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na yaptÄ±rÄ±m uygulanmayacak, uygunsuzlukla ilgili ilgili komutanlÄ±k tarafÄ±ndan Ã¶nlem alÄ±nacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile bunlarÄ±n baÄŸlÄ± birimlerine ilgili kanunun "Ä°ÅŸletmelerin kayÄ±t ve onayÄ±" maddesi uygulanmayacak.
SÃ¶z konusu 690 sayÄ±lÄ± KHK ile 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 6749 sayÄ±lÄ± "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda AlÄ±nan Tedbirlere Ä°liÅŸkin Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un beÅŸinci maddesinde de deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.
Buna gÃ¶re, milli gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu tespit edilen yapÄ±, oluÅŸum, grup ya da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine Ã¼yeliÄŸi, iltisakÄ± ya da bunlarla irtibatÄ± nedeniyle haklarÄ±nda idari iÅŸlem tesis edilenler ile aynÄ± nedenle suÃ§ soruÅŸturmasÄ± veya kovuÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenlerin pasaportlarÄ± ilgili pasaport birimlerince iptal edilebilecek. DÃ¼zenlemeyle, nihai deÄŸerlendirmeye gÃ¶re iptalinin gerektiÄŸi kanaati oluÅŸursa pasaport iptal edilecek.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§iliÄŸi kadrosu ihdas edildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi kadrosu ihdas edildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara konu olan evlilik programlarÄ± yasaklandÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lanlar ve gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin listelerin de bulunduÄŸu 689 ve 690 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kocaeli KÃ¶rfezi'ndeki bir tankerde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.
Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesi, TEOG'a giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in sinema etkinliÄŸi dÃ¼zenledi
"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Rusya'da uzmanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na ivme kazandÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde
PKK'lÄ±larca menfeze yerleÅŸtirilmiÅŸ 300 kilogram patlayÄ±cÄ± ve topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 20 kilogram el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile 30 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlara iliÅŸkin, "Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" dedi
Samsun'da cami inÅŸaatÄ±nda beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte ilk belirlemelere gÃ¶re 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
TÃ¼rkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada gerÃ§ekleÅŸtirilen "Huzur TÃ¼rkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±, 82 araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n baÅŸlayacak Hindistan ziyaretini deÄŸerlendiren uzmanlar, iki Ã¼lkenin tarihi baÄŸlarÄ±nÄ±n ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde itici gÃ¼Ã§ olabileceÄŸini belirtiyor
Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i iÅŸÃ§i ve 589 bin 355'i diÄŸer statÃ¼lerde olmak Ã¼zere toplam 3 milyon 341 bin 49 kiÅŸi istihdam ediliyor
AdÄ±yaman'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 8 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi