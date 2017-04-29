22:56, 29 Nisan 2017 Cumartesi

7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi alÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§iliÄŸi kadrosu ihdas edildi.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda bazÄ± dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren 690 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, "Ä°l Ä°daresi Kanunu"nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ayrÄ±larak genel kolluk kuvveti vasfÄ±na ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na tamamen baÄŸlanmasÄ± saÄŸlandÄ±.

6136 sayÄ±lÄ± "AteÅŸli Silahlar ve BÄ±Ã§aklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanunu"na getirilen dÃ¼zenlemeyle uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde imal ve ticareti suÃ§larÄ±ndan ele geÃ§irilen ve milli savunma veya iÃ§ gÃ¼venlik hizmetleriyle doÄŸrudan ilgili silah, mÃ¼himmat, araÃ§ ve gereÃ§ ile sarf malzemeleri delil olarak saklanmasÄ±na gerek bulunmamasÄ± halinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (EGM), Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± veya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilebilecek.

ASKERÄ° YASAK BÃ–LGELERE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DÃœZENLEME

2565 sayÄ±lÄ± "Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu"na getirilen deÄŸiÅŸiklikle Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerinin halihazÄ±rda konuÅŸlu bulunduÄŸu hizmet binalarÄ±, karakollar ve benzeri yerler iÃ§in TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri bÃ¼nyesinden Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n sonucu olarak "askeri yasak bÃ¶lge tanÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda" kendiliÄŸinden Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi oluÅŸturulmasÄ±na imkan saÄŸlandÄ±.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n halihazÄ±rda devam eden yabancÄ± Ã¼lkeler ile eÄŸitim ve iÅŸbirliÄŸi faaliyetleri askeri eÄŸitim iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n, anlaÅŸma takvimi sonuna kadar devamÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca saÄŸlanacak.

BÃ¼tÃ§e kanunlarÄ± ve diÄŸer kanunlarla Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine tanÄ±nan gÃ¼mrÃ¼k, her tÃ¼rlÃ¼ vergi, resim, harÃ§ ve ardiye Ã¼cretlerine iliÅŸkin mali muafiyet ve istisna hÃ¼kÃ¼mleri, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda da uygulanacak.

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birliklerince talep edilen iÃ§me ve kullanma sularÄ±na iliÅŸkin analizler, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± laboratuvarlarda Ã¼cretsiz yapÄ±lacak.

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÄ±dalarÄ±nda yapÄ±lacak denetim hizmeti, satÄ±n alma amaÃ§lÄ± yapÄ±lan denetim ve kontrol hizmetlerini kapsamayacak. Denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na yaptÄ±rÄ±m uygulanmayacak, uygunsuzlukla ilgili ilgili komutanlÄ±k tarafÄ±ndan Ã¶nlem alÄ±nacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile bunlarÄ±n baÄŸlÄ± birimlerine ilgili kanunun "Ä°ÅŸletmelerin kayÄ±t ve onayÄ±" maddesi uygulanmayacak.

Â Ã‡ARÅžI VE MAHALLE BEKÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°LAVE 7 BÄ°N KADRO

SÃ¶z konusu 690 sayÄ±lÄ± KHK ile 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 6749 sayÄ±lÄ± "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda AlÄ±nan Tedbirlere Ä°liÅŸkin Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un beÅŸinci maddesinde de deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, milli gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu tespit edilen yapÄ±, oluÅŸum, grup ya da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine Ã¼yeliÄŸi, iltisakÄ± ya da bunlarla irtibatÄ± nedeniyle haklarÄ±nda idari iÅŸlem tesis edilenler ile aynÄ± nedenle suÃ§ soruÅŸturmasÄ± veya kovuÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenlerin pasaportlarÄ± ilgili pasaport birimlerince iptal edilebilecek. DÃ¼zenlemeyle, nihai deÄŸerlendirmeye gÃ¶re iptalinin gerektiÄŸi kanaati oluÅŸursa pasaport iptal edilecek.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§iliÄŸi kadrosu ihdas edildi.