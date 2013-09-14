Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki boÅŸanmalar TÃ¼rkiye'de tanÄ±nacak

690 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±ndaKanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Kararnameyle 5490 sayÄ±lÄ± NÃ¼fus Hizmetleri Kanunu'na yabancÄ± Ã¼lke adli ve idari makamlarÄ±nca verilen boÅŸanma kararlarÄ±nÄ±n nÃ¼fus kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne tesciline iliÅŸkin yeni bir hÃ¼kÃ¼m eklendi.
Buna gÃ¶re, yabancÄ± Ã¼lke adli ve idari makamlarÄ±ncaÂ boÅŸanmaya, evliliÄŸin butlanÄ±na, iptaline veya mevcut olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespitine iliÅŸkin kararlar, taraflarÄ±n birlikte baÅŸvurmasÄ±, verildiÄŸi devlet kanunlarÄ±na gÃ¶re konusunda yetkili makam tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ ve usulen kesinleÅŸmiÅŸ olmasÄ±, TÃ¼rk kamu dÃ¼zenine aÃ§Ä±kÃ§a aykÄ±rÄ± bulunmamasÄ± ÅŸartlarÄ±yla nÃ¼fus kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne tescil edilecek.
NÃ¼fus kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne yapÄ±lacak tescil iÅŸlemleri,Â yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaÂ kararÄ±n verildiÄŸi Ã¼lkedeki dÄ±ÅŸ temsilcilikler, yurt iÃ§inde ise BakanlÄ±k tarafÄ±ndan belirlenen nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Bu arada, yapÄ±lan bir diÄŸer dÃ¼zenlemeyle, artÄ±k gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§unun iÅŸlenmesinde kullanÄ±lan araÃ§lara el konulacak.
El konulan araÃ§lar, soruÅŸturma ve kovuÅŸturma devam ederken aynÄ± suÃ§un iÅŸlenmesinde tekrar kullanÄ±lmasÄ±, TÃ¼rkiye'de sicile kayÄ±tlÄ± olmamasÄ±, toplam yolcu sayÄ±sÄ±na gÃ¶re Ã¶nemli sayÄ±da gÃ¶Ã§men taÅŸÄ±nÄ±rken ele geÃ§irilmesi, suÃ§un iÅŸlenmesini kolaylaÅŸtÄ±racak Ã¶zel tertibatÄ±nÄ±n bulunmasÄ± durumunda, sahibine iade edilmeyecek.
Bu durumda sahibinin, aracÄ±n deÄŸeri kadar teminatÄ±, el koyma tarihinden itibaren 30 gÃ¼n iÃ§inde Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na teslim etmesi halinde, araÃ§ sahibine iade edilecek. Aksi takdirde, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma ve kovuÅŸturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunacak. Tasfiyenin satÄ±ÅŸ suretiyle gerÃ§ekleÅŸmesi halinde, satÄ±ÅŸtan elde edilen gelirden aracÄ±n muhafaza edilmesi ve satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in gerekli olan bÃ¼tÃ¼n masraflar karÅŸÄ±landÄ±ktan sonra kalan miktar, kovuÅŸturma sonucuna gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±lmak Ã¼zere emanet hesabÄ±na alÄ±nacak.
KHK ile OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonuna iliÅŸkin de dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±.
Bu kapsamda, Komisyon kararlarÄ±na karÅŸÄ± ilgilinin en son gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± kurum veya kuruluÅŸ aleyhine dava aÃ§Ä±labilecek. Bu davalarda ayrÄ±ca BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa husumet yÃ¶neltilemeyecek.
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK'da yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan Ã§iftler, birlikte baÅŸvurmalarÄ± halinde tenfiz tanÄ±ma davasÄ± aÃ§madan TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi kadrosu ihdas edildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara konu olan evlilik programlarÄ± yasaklandÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lanlar ve gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin listelerin de bulunduÄŸu 689 ve 690 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
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