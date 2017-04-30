09:33, 30 Nisan 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket edecek.

(İstanbul/11.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2 -Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)





SPOR

1- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi kupası İspanya'da sahibini buluyor.

- Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Türkiye'yi temsil eden Banvit ile ev sahibi Iberostar karşı karşıya gelecek.

- Üçüncülük maçında ise Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Umana Reyer takımları karşılaşacak.

(Tenerife/21.15/18.15)

2- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, tekler ve çiftler final müsabakalarıyla Garanti Koza Arena'da sona erecek.

(İstanbul/17.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya, Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş, Adanaspor-Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/16.00/19.00/Adana/19.00)

4- TFF 1. Lig'de 30. hafta, Balıkesirspor-Boluspor, Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/16.00/Gaziantep/18.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük rövanş maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/13.00)

6- Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu, oynanacak 6 maçla tamamlanacak.

7- Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla koşulacak.

(İstanbul/09.00)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'i koşulacak.

(Soçi/15.00)

9- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da mücadele ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 4. etabına Hollanda ev sahipliği yapacak.

(Assen/12.30)

ÖZEL HABER

1- "Domates ihracatımız yüzde 40 arttı"

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Yılın ilk çeyreğinde 123 milyon dolara 200 bin ton domates ihraç edildi"

- "Rusya'nın uyguladığı kısıtlamalara rağmen domates ihracatında yüzde 40 artış gerçekleşti"

- "Mercimek ihracatında yaklaşık yüzde 50, mısırda yüzde 315, kırmızıbiberde yüzde 20, buğdayda ise yüzde 32 artış oldu"

(Ankara-Ayşenur Sağlam)

2- Türk lirasıyla ihracat ilk çeyrekte rekor kırdı

- Türk lirası ile ihracat, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artarak 1,5 milyar dolardan 3,6 milyar dolara yükseldi ve ulaştığı bu tutarla tüm çeyreklerin rekorunu kırdı

- Toplam ihracat içinde Türk lirasının payı, geçen yıl ocak-mart döneminde yüzde 4,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,4 oldu

- İthalatta Türk lirası kullanımı ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 3,2 milyar dolardan 3,8 milyar dolara çıktı

(Ankara/Seval Ocak Adıyaman)

3- Memur eli değen BES'e bir haftada rekor katılım

- BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 14 Nisan itibarıyla 988 bini aşarken, aradan geçen bir haftada BES'e büyük çoğunluğunun memur olduğu tahmin edilen 1,3 milyon kişi daha dahil oldu

- Otomatik katılım ile daha önce bir haftada bu kadar yüksek katılım görülmeyen sistemde, 21 Nisan itibarıyla otomatik katılım ile 2 milyon 290 bin 155 kişi yerini aldı

- BES temel göstergelerine göre ise aynı dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 66 milyar 460 milyon 375 bin 23 liraya ulaştı

- Söz konusu dönemde sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 750 bin 559 olurken, emekli olan kişi sayısı da 51 bin 365'e dayandı

(İstanbul)