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10:17, 30 Nisan 2017 Pazar
Avrupa
09:41, 30 Nisan 2017 Pazar

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Hollande, Macron'a oy verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi
Hollande, Macron'a oy verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi ikinci turu iÃ§in YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron'a oy verilmesi konusundaki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrar etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi ikinci turu iÃ§in YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron'a oy verilmesi konusundaki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrar etti.

Avrupa BirliÄŸi toplantÄ±sÄ± iÃ§in BrÃ¼ksel'de bulunan Hollande, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu cumhuriyetÃ§i gÃ¼Ã§ler iÃ§in tartÄ±ÅŸma konusu olmamalÄ±: 7 MayÄ±s'ta, Macron yazÄ±lÄ± pusulayÄ± alacaÄŸÄ±z ve bunun aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n engellenmesi olarak deÄŸerlendireceÄŸiz." dedi.

MACRON ALMANYA'NIN Ä°YÄ° BÄ°R ORTAÄžI OLACAK

Hollande, Macron'un hem Ã¼lkesinin hem de Avrupa'nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyarak, Almanya'nÄ±n iyi bir ortaÄŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± da kaydetti.

Fransa'da 23 Nisan'da dÃ¼zenlenen ve 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda salt Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamamÄ±ÅŸ, oylarÄ±n yÃ¼zde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ve yÃ¼zde 21,30'unu alan Marine Le Pen, ikinci turda yarÄ±ÅŸmaya hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Son kamuoyu yoklamalarÄ±nda Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nen Macron, CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'Ä±n yanÄ± sÄ±ra merkez saÄŸ ve merkez soldan ikinci tur iÃ§in Ã¶nemli oranda destek alÄ±rken, Le Pen'e verilen destek zayÄ±f kalmÄ±ÅŸ, bunun Ã¼zerine Le Pen, baÅŸbakanlÄ±k karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ilk turda yÃ¼zde 4,7 oy alan muhafazakar saÄŸcÄ± aday AyaÄŸa Kalk Fransa (DLF) Partisi BaÅŸkanÄ± Nicolas Dupont-Aignan ile anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak seÃ§imin ikinci turunda en Ã§ok oyu alan aday, Fransa'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± olacak.



Ä°lgili Konular hollande macron fransa
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