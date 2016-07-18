Kamu gÃ¶revlilerinin gÃ¶reve iadesiyle ilgili dÃ¼zenleme

690Â sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±ndaÂ Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Buna gÃ¶re, OHAL kapsamÄ±ndaÂ kamu gÃ¶revlilerine iliÅŸkin alÄ±nan tedbirlerde dÃ¼zenlemeye gidildi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara Ã¼yeliÄŸi, mensubiyeti veya iltisakÄ± yahut bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilerek idari iÅŸlem tesis edilmek suretiyle kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n itirazlarÄ± Ã¼zerine yapÄ±lacak deÄŸerlendirme sonucunda gÃ¶revlerine iadesine iliÅŸkin iÅŸlemler aynÄ± usullerle yapÄ±lacak.
Bu kapsamda gÃ¶revine iade edilenlere kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten gÃ¶reve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihe kadar geÃ§en sÃ¼reye tekabÃ¼l eden mali ve sosyal haklarÄ± Ã¶denecek. Bu kiÅŸiler, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.
SÃ¶z konusu personelin gÃ¶revlerine iadesi, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihte bulunduklarÄ± yÃ¶neticilik gÃ¶revi dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenim durumlarÄ± ve kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.
Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu'nun kayyum atandÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerde, varlÄ±k ve malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸeri satÄ±ÅŸlarÄ±na baÄŸlÄ± elde edilen gelirden borÃ§lar Ã¶dendikten sonra kalan tutar, ÅŸirket iÅŸlerinde kullanÄ±labilecek. Fesih ve tasfiye iÅŸlemleri sonunda borÃ§lar Ã¶dendikten sonra kalan tutar, yargÄ±lamanÄ±n kesin hÃ¼kÃ¼mle sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±na kadar bir kamu bankasÄ±nda aÃ§Ä±lan hesapta nemalandÄ±rÄ±lacak.
Mali durumu, ortaklÄ±k yapÄ±sÄ±, piyasa koÅŸullarÄ± veya diÄŸer sorunlarÄ± nedeniyle mevcut halin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerde gerÃ§ekleÅŸtirilen satÄ±ÅŸ ve tasfiye iÅŸlemlerinde azÄ±nlÄ±k hisselerinin sahiplerinin rÄ±zasÄ± aranmayacak.
KayyumlÄ±k gÃ¶revi Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ÅŸirketler, aÃ§tÄ±klarÄ± davalarda harÃ§tan muaf olacak.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli pilotlarÄ±n yararlandÄ±ÄŸÄ± ilave Ã¶demeden Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki pilotlar da yararlanacak.
Bu kapsamdaki pilotlara zorunlu uÃ§uÅŸ saatinden fazla uÃ§tuklarÄ± her uÃ§uÅŸ saati iÃ§in uÃ§uÅŸ hizmet yÄ±lÄ±nÄ±n son ayÄ±ndaki uÃ§uÅŸ tazminatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5,5â€™i yerinde yÃ¼zde 7'si oranÄ±nda ayrÄ±ca yÄ±l toptan Ã¶deme yapÄ±lacak.
Belediye ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nda, norm kadroya uygun olarak Ã§evre, saÄŸlÄ±k, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, biliÅŸim ve iletiÅŸim, planlama, araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme, eÄŸitim ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k alanlarÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeli olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan avukat, mimar, mÃ¼hendis, ÅŸehir ve bÃ¶lge plancÄ±sÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼mleyici ve programcÄ±, tabip, uzman tabip, ebe, hemÅŸire, veteriner, kimyager, teknisyen ve teknikerlere, memur kadrosunda Ã§alÄ±ÅŸan emsali personel iÃ§in belirlenmiÅŸ olan ek Ã¶deme oranÄ±nÄ± aÅŸmamak Ã¼zere ek Ã¶deme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±na, yapÄ±lacak ek Ã¶deme oranÄ±nÄ± belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Ä°stanbul'da, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ± provoke edecekleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 16 kiÅŸi yakalandÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda gÃ¶revden alÄ±nan kamu gÃ¶revlilerinin iade iÅŸlemleri ile sonrasÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK'da yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan Ã§iftler, birlikte baÅŸvurmalarÄ± halinde tenfiz tanÄ±ma davasÄ± aÃ§madan TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi kadrosu ihdas edildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara konu olan arkadaÅŸ bulma programlarÄ±na yasak getirildi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lanlar ve gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin listelerin de bulunduÄŸu 689 ve 690 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kocaeli KÃ¶rfezi'ndeki bir tankerde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.
Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesi, TEOG'a giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in sinema etkinliÄŸi dÃ¼zenledi
"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Rusya'da uzmanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na ivme kazandÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde
PKK'lÄ±larca menfeze yerleÅŸtirilmiÅŸ 300 kilogram patlayÄ±cÄ± ve topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 20 kilogram el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile 30 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi
TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi
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