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10:17, 30 Nisan 2017 Pazar
Irak
09:53, 30 Nisan 2017 Pazar

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Ä°badi'den Åžiilere Ã§aÄŸrÄ±
Ä°badi'den Åžiilere Ã§aÄŸrÄ±

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkedeki Åžiilere "Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkedeki Åžiilere "Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°badi, BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen "Ulusal Birlik" etkinliÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Åžiilere seslenmek istiyorum. Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz." dedi.

SÃ¼nnilere de seslenen Ä°badi, "BÃ¶lgelerinizin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in tÃ¼m IraklÄ±lar sizinle birlikte mÃ¼cadele verdi. Ã–nceliÄŸimiz, tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in barÄ±ÅŸ ve onurlu yaÅŸam temin etmek. Bu vatan farklÄ± aidiyetleriyle tÃ¼m IraklÄ±larÄ±ndÄ±r." diye konuÅŸtu.

"GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ savaÅŸ kolay deÄŸil." ifadesini kullanan Ä°badi, bazÄ± taraflarÄ±n, bu gÃ¼Ã§lerin moralini bozmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§inde bulunduÄŸunu savundu.

Ä°badi, konuÅŸmasÄ±nÄ± "Musul'un kurtarÄ±lmasÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n yalanlarÄ±na inanmayÄ±n." sÃ¶zleriyle tamamladÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°BADÄ° Ä±rak
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