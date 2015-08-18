09:53, 30 Nisan 2017 Pazar

Ä°badi'den Åžiilere Ã§aÄŸrÄ±





Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkedeki Åžiilere "Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkedeki Åžiilere "Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Ä°badi, BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen "Ulusal Birlik" etkinliÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Åžiilere seslenmek istiyorum. Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz." dedi. SÃ¼nnilere de seslenen Ä°badi, "BÃ¶lgelerinizin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in tÃ¼m IraklÄ±lar sizinle birlikte mÃ¼cadele verdi. Ã–nceliÄŸimiz, tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in barÄ±ÅŸ ve onurlu yaÅŸam temin etmek. Bu vatan farklÄ± aidiyetleriyle tÃ¼m IraklÄ±larÄ±ndÄ±r." diye konuÅŸtu. "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ savaÅŸ kolay deÄŸil." ifadesini kullanan Ä°badi, bazÄ± taraflarÄ±n, bu gÃ¼Ã§lerin moralini bozmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§inde bulunduÄŸunu savundu. Ä°badi, konuÅŸmasÄ±nÄ± "Musul'un kurtarÄ±lmasÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n yalanlarÄ±na inanmayÄ±n." sÃ¶zleriyle tamamladÄ±.

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