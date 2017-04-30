DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:17, 30 Nisan 2017 Pazar
GÃ¼ncel
10:01, 30 Nisan 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ± provoke edecekleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 16 kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da,Â 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼Â kutlamalarÄ±nÄ±Â provokeÂ edecekleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 16 kiÅŸi yakalandÄ±.

Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â DHKP/C'nin, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼nde toplanacak gruplarÄ±n iÃ§erisine girerek, taÅŸlÄ± ve sopalÄ± korsan gÃ¶steri baÅŸlatacaklarÄ±, kutlamalarÄ± provoke edeceÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in belirlenen adreslere baskÄ±n dÃ¼zenledi. Operasyonda, 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin, emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Â 



Ä°lgili Konular 1 MayÄ±s Ä°stanbul
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu 16 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ± provoke edecekleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 16 kiÅŸi yakalandÄ±
Kamu gÃ¶revlilerinin gÃ¶reve iadesiyle ilgili dÃ¼zenleme
Kamu gÃ¶revlilerinin gÃ¶reve iadesiyle ilgili dÃ¼zenleme

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda gÃ¶revden alÄ±nan kamu gÃ¶revlilerinin iade iÅŸlemleri ile sonrasÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki boÅŸanmalar TÃ¼rkiye'de tanÄ±nacak
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki boÅŸanmalar TÃ¼rkiye'de tanÄ±nacak

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK'da yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan Ã§iftler, birlikte baÅŸvurmalarÄ± halinde tenfiz tanÄ±ma davasÄ± aÃ§madan TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi alÄ±nacak
7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi alÄ±nacak

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi kadrosu ihdas edildi.
KHK ile arkadaÅŸ bulma programlarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
KHK ile arkadaÅŸ bulma programlarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara konu olan arkadaÅŸ bulma programlarÄ±na yasak getirildi
Ä°ki yeni KHK yayÄ±nlandÄ± TAM LÄ°STE
Ä°ki yeni KHK yayÄ±nlandÄ± | TAM LÄ°STE

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lanlar ve gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin listelerin de bulunduÄŸu 689 ve 690 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kocaeli KÃ¶rfezi'nde LPG yÃ¼klÃ¼ tankerde yangÄ±n
Kocaeli KÃ¶rfezi'nde LPG yÃ¼klÃ¼ tankerde yangÄ±n

Kocaeli KÃ¶rfezi'ndeki bir tankerde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.
Ã–ÄŸrenci servisindeki patlamanÄ±n nedeni belli oldu
Ã–ÄŸrenci servisindeki patlamanÄ±n nedeni belli oldu

Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Belediyeden TEOG'a giren Ã¶ÄŸrencilere sinema
Belediyeden TEOG'a giren Ã¶ÄŸrencilere sinema

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesi, TEOG'a giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in sinema etkinliÄŸi dÃ¼zenledi
Muhsin ErtuÄŸrul kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
Muhsin ErtuÄŸrul kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Suriye'de Ã§Ã¶zÃ¼me ivme kazandÄ±rÄ±r'
'ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Suriye'de Ã§Ã¶zÃ¼me ivme kazandÄ±rÄ±r'

Rusya'da uzmanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na ivme kazandÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde
Bitlis'te 350 kilogram patlayÄ±cÄ± imha edildi
Bitlis'te 350 kilogram patlayÄ±cÄ± imha edildi

PKK'lÄ±larca menfeze yerleÅŸtirilmiÅŸ 300 kilogram patlayÄ±cÄ± ve topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 20 kilogram el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile 30 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi
Wikipedia'ya terÃ¶r iÃ§erikleri nedeniyle eriÅŸim engeli
Wikipedia'ya terÃ¶r iÃ§erikleri nedeniyle eriÅŸim engeli

TÃ¼rkiye'yi Ã§eÅŸitli terÃ¶r gruplarÄ±yla aynÄ± dÃ¼zlemde ve iÅŸ birliÄŸi halinde gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸan yazÄ± ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya eriÅŸim engellendi
ErdoÄŸan'dan sÄ±nÄ±r Ã¶tesi iÃ§in 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz' mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan sÄ±nÄ±r Ã¶tesi iÃ§in 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlara iliÅŸkin, "Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" dedi
Samsun'da cami inÅŸaatÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
Samsun'da cami inÅŸaatÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼; Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Samsun'da cami inÅŸaatÄ±nda beton dÃ¶kÃ¼mÃ¼ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte ilk belirlemelere gÃ¶re 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Huzur TÃ¼rkiye-5' operasyonunda bin 628 gÃ¶zaltÄ± FOTO
'Huzur TÃ¼rkiye-5' operasyonunda bin 628 gÃ¶zaltÄ± | FOTO

TÃ¼rkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada gerÃ§ekleÅŸtirilen "Huzur TÃ¼rkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±, 82 araÃ§ ele geÃ§irildi

Haberler

Ä°stanbul'un 3 ilÃ§esinde elektrik kesintisi
Ä°stanbul'un 3 ilÃ§esinde elektrik kesintisi

Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze
Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze

Ä°stanbul'a 5 yeni metro hattÄ±
Ä°stanbul'a 5 yeni metro hattÄ±

Taksim'de lale zamanÄ±
Taksim'de lale zamanÄ±

Ä°stanbul'da Lale ZamanÄ± | FOTO
Ä°stanbul'da Lale ZamanÄ± FOTO

Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 27 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu 27 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'a hafta sonu yaz geliyor
Ä°stanbul'a hafta sonu yaz geliyor

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸlerine sis engeli
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸlerine sis engeli






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 