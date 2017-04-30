Ä°stanbul'da terÃ¶r operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±

'Huzur TÃ¼rkiye-5' operasyonunda bin 628 gÃ¶zaltÄ± | FOTO

TÃ¼rkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 6 bin 905 noktada gerÃ§ekleÅŸtirilen "Huzur TÃ¼rkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kiÅŸi yakalandÄ±, 82 araÃ§ ele geÃ§irildi