KHK ile PTT elektronik para ihraÃ§ edebilecek

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±mlananÂ 690 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK)Â Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Anonim Åžirketi (PTT) eklendi. YapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle PTT, BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurulundan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraÃ§ edebilecek.
690 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname,Â Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Ã–deme ve Menkul KÄ±ymet Mutabakat Sistemleri, Ã–deme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±ndaki Kanun'da yapÄ±lan dÃ¼zenleme Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara, PTT de ilave edildi.
Ã–deme kuruluÅŸu ve elektronik para kuruluÅŸu ile PTT'nin Kanun kapsamÄ±ndaki denetimi, BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafÄ±ndan yapÄ±lacak. PTT, BDDK'dan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraÃ§ edebilecek. Kanunun diÄŸer hÃ¼kÃ¼mlerinin, PTT'ye uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar, BDDK tarafÄ±ndan belirlenecek. BDDK, Kanun kapsamÄ±nda kurumca yapÄ±lacak denetim sonucunda PTT'nin, bu Kanun kapsamÄ±ndaki Ã¶deme hizmeti sunma veya elektronik para ihraÃ§ etme faaliyetlerini geÃ§ici veya sÃ¼resiz durdurabilecek.
Kararnameyle, 6362 SayÄ±lÄ± Sermaye PiyasasÄ± Kanunu'nun kapsamÄ±na "gayrimenkul sertifikasÄ±" ile ilgili hÃ¼kÃ¼mler eklendi. Buna gÃ¶re, gayrimenkul sertifikasÄ±, ihraÃ§Ã§Ä±larÄ±n inÅŸa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere ihraÃ§ ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mlerini veya baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal deÄŸeri eÅŸit sermaye piyasasÄ± aracÄ± olarak tanÄ±mlandÄ±.
Gayrimenkul sertifikasÄ± ihracÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar, Sermaye PiyasasÄ± Kurulunca (SPK) belirlenecek. Kurulca belirlenen esaslara ihraÃ§Ã§Ä± bazÄ±nda muafiyet verilebilecek veya bu maddede Ã¶ngÃ¶rÃ¼len esaslardan farklÄ± esaslar kararlaÅŸtÄ±rÄ±labilecek. Gayrimenkul sertifikasÄ± itfa edilinceye kadar gayrimenkul sertifikasÄ± ihracÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda elde edilen fon ile gayrimenkul sertifikasÄ±na konu baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mler, ihraÃ§Ã§Ä±nÄ±n yÃ¶netiminin veya denetiminin kamu kurumlarÄ±na devredilmesi halinde dahi amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tasarruf edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gÃ¶sterilemeyecek, kamu alacaklarÄ±nÄ±n tahsili amacÄ± da dahil olmak Ã¼zere haczedilemeyecek, iflas masasÄ±na dahil edilemeyecek ve bunlar hakkÄ±nda ihtiyati tedbir kararÄ± verilemeyecek.
Gayrimenkul sertifikasÄ±nÄ±n vadesi sonunda edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda, ihraÃ§Ã§Ä±nÄ±n gayrimenkul sertifikalarÄ±na iliÅŸkin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere gayrimenkul sertifikasÄ± sahipleri toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak. Bu toplantÄ±ya iliÅŸkin esaslar Kurulca belirlenecek. Kurulca belirlenen esaslarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan konularda TÃ¼rk Ticaret Kanunu'nun anonim ÅŸirketlerin genel kurul toplantÄ±larÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak.
AyrÄ±ca Sermaye PiyasasÄ± Kanunu'nun, "izinsiz sermaye piyasasÄ± faaliyetinde uygulanacak tedbirler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na yeni bir hÃ¼kÃ¼m eklendi.
Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de yerleÅŸik kiÅŸilere yÃ¶nelik internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±raÃ§lÄ± iÅŸlem (YatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n forex iÅŸlemlerinde, yatÄ±rÄ±m miktarÄ±nÄ±n 100 katÄ±na kadar iÅŸlem yapabilmesine olanak saÄŸlayan sistem) ve kaldÄ±raÃ§lÄ± iÅŸlemlerle aynÄ± hÃ¼kÃ¼mlere tabi olduÄŸu belirlenen tÃ¼rev araÃ§ iÅŸlemleri yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun baÅŸvurusu Ã¼zerine Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu ilgili internet sitesine eriÅŸimi engellenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi
TBMM tarafÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor
Ä°stanbul'da "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara PTT eklendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mukherjee'nin davetlisi olarak bugÃ¼n Hindistan'a gidecek
Ä°stanbul'da, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ± provoke edecekleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 16 kiÅŸi yakalandÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda gÃ¶revden alÄ±nan kamu gÃ¶revlilerinin iade iÅŸlemleri ile sonrasÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK'da yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan Ã§iftler, birlikte baÅŸvurmalarÄ± halinde tenfiz tanÄ±ma davasÄ± aÃ§madan TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi kadrosu ihdas edildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara konu olan arkadaÅŸ bulma programlarÄ±na yasak getirildi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lanlar ve gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin listelerin de bulunduÄŸu 689 ve 690 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kocaeli KÃ¶rfezi'ndeki bir tankerde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.
Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesi, TEOG'a giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in sinema etkinliÄŸi dÃ¼zenledi
"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.