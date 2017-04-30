10:18, 30 Nisan 2017 Pazar

KHK ile PTT elektronik para ihraÃ§ edebilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±mlananÂ 690 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK)Â Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Anonim Åžirketi (PTT) eklendi. YapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle PTT, BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurulundan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraÃ§ edebilecek.

690 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname,Â Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Ã–deme ve Menkul KÄ±ymet Mutabakat Sistemleri, Ã–deme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±ndaki Kanun'da yapÄ±lan dÃ¼zenleme Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara, PTT de ilave edildi.

Ã–deme kuruluÅŸu ve elektronik para kuruluÅŸu ile PTT'nin Kanun kapsamÄ±ndaki denetimi, BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafÄ±ndan yapÄ±lacak. PTT, BDDK'dan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraÃ§ edebilecek. Kanunun diÄŸer hÃ¼kÃ¼mlerinin, PTT'ye uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar, BDDK tarafÄ±ndan belirlenecek. BDDK, Kanun kapsamÄ±nda kurumca yapÄ±lacak denetim sonucunda PTT'nin, bu Kanun kapsamÄ±ndaki Ã¶deme hizmeti sunma veya elektronik para ihraÃ§ etme faaliyetlerini geÃ§ici veya sÃ¼resiz durdurabilecek.

SERMAYE PÄ°YASASI KANUNU'NA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DÃœZENLEMELER

Kararnameyle, 6362 SayÄ±lÄ± Sermaye PiyasasÄ± Kanunu'nun kapsamÄ±na "gayrimenkul sertifikasÄ±" ile ilgili hÃ¼kÃ¼mler eklendi. Buna gÃ¶re, gayrimenkul sertifikasÄ±, ihraÃ§Ã§Ä±larÄ±n inÅŸa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere ihraÃ§ ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mlerini veya baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal deÄŸeri eÅŸit sermaye piyasasÄ± aracÄ± olarak tanÄ±mlandÄ±.

Gayrimenkul sertifikasÄ± ihracÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar, Sermaye PiyasasÄ± Kurulunca (SPK) belirlenecek. Kurulca belirlenen esaslara ihraÃ§Ã§Ä± bazÄ±nda muafiyet verilebilecek veya bu maddede Ã¶ngÃ¶rÃ¼len esaslardan farklÄ± esaslar kararlaÅŸtÄ±rÄ±labilecek. Gayrimenkul sertifikasÄ± itfa edilinceye kadar gayrimenkul sertifikasÄ± ihracÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda elde edilen fon ile gayrimenkul sertifikasÄ±na konu baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mler, ihraÃ§Ã§Ä±nÄ±n yÃ¶netiminin veya denetiminin kamu kurumlarÄ±na devredilmesi halinde dahi amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tasarruf edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gÃ¶sterilemeyecek, kamu alacaklarÄ±nÄ±n tahsili amacÄ± da dahil olmak Ã¼zere haczedilemeyecek, iflas masasÄ±na dahil edilemeyecek ve bunlar hakkÄ±nda ihtiyati tedbir kararÄ± verilemeyecek.

Gayrimenkul sertifikasÄ±nÄ±n vadesi sonunda edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda, ihraÃ§Ã§Ä±nÄ±n gayrimenkul sertifikalarÄ±na iliÅŸkin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere gayrimenkul sertifikasÄ± sahipleri toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak. Bu toplantÄ±ya iliÅŸkin esaslar Kurulca belirlenecek. Kurulca belirlenen esaslarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan konularda TÃ¼rk Ticaret Kanunu'nun anonim ÅŸirketlerin genel kurul toplantÄ±larÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak.

KaldÄ±raÃ§lÄ± iÅŸlemlere karÅŸÄ± eriÅŸim tedbiri

AyrÄ±ca Sermaye PiyasasÄ± Kanunu'nun, "izinsiz sermaye piyasasÄ± faaliyetinde uygulanacak tedbirler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na yeni bir hÃ¼kÃ¼m eklendi.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de yerleÅŸik kiÅŸilere yÃ¶nelik internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±raÃ§lÄ± iÅŸlem (YatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n forex iÅŸlemlerinde, yatÄ±rÄ±m miktarÄ±nÄ±n 100 katÄ±na kadar iÅŸlem yapabilmesine olanak saÄŸlayan sistem) ve kaldÄ±raÃ§lÄ± iÅŸlemlerle aynÄ± hÃ¼kÃ¼mlere tabi olduÄŸu belirlenen tÃ¼rev araÃ§ iÅŸlemleri yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun baÅŸvurusu Ã¼zerine Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu ilgili internet sitesine eriÅŸimi engellenecek.