10:23, 30 Nisan 2017 Pazar

Kolombiya'da bina Ã§Ã¶ktÃ¼: 20 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Kolombiyaâ€™nÄ±n Cartagena kentinde bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kolombiyaâ€™nÄ±n Cartagena kentinde bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Bolivar yÃ¶netim bÃ¶lgesinin baÅŸkenti Cartagenaâ€™daki bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 20â€™ye yÃ¼kseldi. BÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kaldÄ±rÄ±lan bina enkazÄ±ndaki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n durdurulduÄŸu, olayda yaralanan 16 kiÅŸinin tedavisinin halen devam ettiÄŸi belirtildi. Ã–te yandan aynÄ± kentte baÅŸka bir inÅŸaatÄ±n da Ã§atÄ±sÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyle ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi yaralandÄ±. Her iki olayla ilgili olarak aÃ§Ä±lan soruÅŸturma devam ediyor. Ä°nÅŸaatÄ± ruhsatsÄ±z devam eden bina, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ ve iÅŸÃ§iler gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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