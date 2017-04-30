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Ä°zmir'de DEAÅž operasyonu
Ä°zmir'de DEAÅž operasyonu

Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri sabah saatlerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin ikametlerinde yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve materyal ele geÃ§irildi.

ZanlÄ±larÄ±n,Â 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Ä°lgili Konular Ä°zmir DEAÅž
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