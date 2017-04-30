Ä°zmir'de DEAÅž operasyonu

Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri sabah saatlerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ÅžÃ¼phelilerin ikametlerinde yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve materyal ele geÃ§irildi.
ZanlÄ±larÄ±n,Â 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi
TBMM tarafÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sona eriyor
Ä°stanbul'da "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ä°zmir'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK Ã§erÃ§evesinde, elektronik para ihraÃ§ eden kuruluÅŸlara PTT eklendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mukherjee'nin davetlisi olarak bugÃ¼n Hindistan'a gidecek
Ä°stanbul'da, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ± provoke edecekleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 16 kiÅŸi yakalandÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda gÃ¶revden alÄ±nan kamu gÃ¶revlilerinin iade iÅŸlemleri ile sonrasÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 690 sayÄ±lÄ± KHK'da yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan Ã§iftler, birlikte baÅŸvurmalarÄ± halinde tenfiz tanÄ±ma davasÄ± aÃ§madan TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§isi kadrosu ihdas edildi.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 690 SayÄ±lÄ± KHK ile bir sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara konu olan arkadaÅŸ bulma programlarÄ±na yasak getirildi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lanlar ve gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin listelerin de bulunduÄŸu 689 ve 690 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kocaeli KÃ¶rfezi'ndeki bir tankerde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.
Pendik'te 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil Belediyesi, TEOG'a giren ve kÄ±rsal mahallelerde oturan 450 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in sinema etkinliÄŸi dÃ¼zenledi
"TÃ¼rk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin ErtuÄŸrul, vefatÄ±nÄ±n 38. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.