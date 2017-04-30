10:38, 30 Nisan 2017 Pazar

'Esed gÃ¼Ã§leri uzun zamandÄ±r Kabun ve Cobar'a saldÄ±rÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n doÄŸusundaki Kabun ile Cobar mahallelerinde rejim gÃ¼Ã§leri ile muhalifler arasÄ±nda yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Ãœyesi Yusuf el-Bustani, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kabun ile Cobar mahallelerinde muhalifler ile BeÅŸÅŸar Esed gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Esed gÃ¼Ã§lerinin bu mahallelere doÄŸru ilerlemek istediÄŸini anlatan Bustani, ancak muhaliflerin, rejim gÃ¼Ã§lerinin ilerleyiÅŸini durdurduÄŸunu belirtti.

Bustani, ''Esed gÃ¼Ã§leri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldÄ±rÄ±yor. BugÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±larda da Åžam yÃ¶netimine baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Kabun ve Cobar ile Sakba bÃ¶lgesinde zayiat verdiÄŸi iÃ§in, sÃ¶z konusu mahallelere 'fil' adÄ± verilen sanayi yapÄ±mÄ± fÃ¼zelerle saldÄ±rdÄ±.'' ifadelerini kullandÄ±.

Muhaliflerin Kabun'daki cephe hattÄ±nda 7 rejim askerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiren Bustani, ''Muhalifler, Kabun cephesinde rejime ait bir tankÄ± imha etti. Mahalledeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± fÄ±rsat bilen 30 asker, muhaliflerin safÄ±na geÃ§ti.'' diye konuÅŸtu.