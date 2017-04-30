Ä°stanbul'da trafiÄŸe '1 MayÄ±s' dÃ¼zenlemesi

Ä°stanbulÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kentte, etkinliklerde alÄ±nacak emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda saat 05.00'ten etkinlik bitimine kadar BakÄ±rkÃ¶y ilÃ§esinde Ä°ncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, Ä°smail Erez BulvarÄ±, Ekrem Kurt BulvarÄ±, Fikret YÃ¼zatlÄ± Caddesi, BahÃ§esaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak ve AkÄ±l Hastanesi Caddesi trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Ä°lÃ§ede alternatif gÃ¼zergah olarak, D-100 Kuzey GÃ¼ney, Sahil Kennedy, YÃ¼ce Tarla, Ä°skele, Prof. Turan GÃ¼neÅŸ, Karabal ve Dr. Tevfik SaÄŸlam caddeleri kullanÄ±lacak.
BeyoÄŸlu ve ÅžiÅŸli ilÃ§elerinde ise TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±, Mete, GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu,SÄ±ra Selviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri trafiÄŸe kapatÄ±lacak.
Bu gÃ¼zergahlarda trafik, UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden ve PerÅŸembe PazarÄ±'ndan gelen akÄ±m KasÄ±mpaÅŸa ve KarakÃ¶y istikametine, KasÄ±mpaÅŸa'dan gelen akÄ±m tuz ambarÄ± Ä±ÅŸÄ±klardan HaskÃ¶y ve KarakÃ¶y istikametine, Dolapdere'den gelen akÄ±m Divan kavÅŸaÄŸÄ±ndan tÃ¼nel Ã¼zerinden ÅžiÅŸli istikametine veya stat Ã¼zerinden BeÅŸiktaÅŸ istikametine, DolmabahÃ§e Gazhane Caddesi'nden gelen akÄ±m GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu'na verilmeden BeÅŸiktaÅŸ ya da KarakÃ¶y istikametine, ÅžiÅŸhade'den gelen akÄ±m, KasÄ±mpaÅŸa ve UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼ istikametine, ÅžiÅŸli'den gelen akÄ±m Yedikuyular Caddesi ve TÃ¼nel Taksim TÃ¼nel Ã¼zerinden BeÅŸiktaÅŸ istikametine, Defterdar yokuÅŸundan Taksim'e Ã§Ä±kan yol kapalÄ± olacaÄŸÄ± iÃ§in gelen akÄ±m Akarsu YokuÅŸu ve Taktaki YokuÅŸu istikametine, Mebusan YokuÅŸu Caddesi Ã§Ä±kÄ±ÅŸ istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesiÅŸim noktasÄ±ndan kapatÄ±larak akÄ±m KarakÃ¶y istikametine yÃ¶nlendirilecek.
Halaskargazi Caddesi kapatÄ±lacak, alternatif olarak Abide-i HÃ¼rriyet Caddesi kullanÄ±lacak.
AyrÄ±ca, BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve KarakÃ¶y iskeleleri, Avrupa YakasÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'na, Anadolu YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na deniz motoru seferleri, Taksim-KarakÃ¶y arasÄ± Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼nel seferleri, Taksim-KabataÅŸ arasÄ± Ã§alÄ±ÅŸan finikÃ¼ler seferleri, Ä°stiklal Caddesi'nde Ã§alÄ±ÅŸan nostalji tramvayÄ±, YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ± Ã¼zerinde bulunan Taksim, ÅžiÅŸhane, Osmanbey metro istasyonlarÄ± saat 05.00'ten itibaren etkinlik bitimine kadar seferlere kapalÄ± olacak.
Ã–te yandan, Taksim MeydanÄ±, MecidiyekÃ¶y, SaraÃ§hane, DolmabahÃ§e MeydanÄ±, KadÄ±kÃ¶y Ä°skele MeydanÄ±, BakÄ±rkÃ¶y Halk PazarÄ±, BakÄ±rkÃ¶y Meydan ve civarÄ±ndaki helikopter uÃ§uÅŸlarÄ±na da mÃ¼saade edilmeyecek.
AÃ§Ä±klamada, tÃ¼m bu etkinliklerin gÃ¼venli bir ÅŸekilde tamamlanabilmesi iÃ§in etkinlik Ã¶ncesi, sÄ±rasÄ± ve sonrasÄ±nda gerekli gÃ¼venlik tedbirlerinin alÄ±nacaÄŸÄ± ve bu tedbirler kapsamÄ±nda 30 bin 101 personelin gÃ¶revlendirileceÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ±, ABD askerlerinin YPG ile birlikte devriye yapmasÄ±na iliÅŸkin, "ABD bayraÄŸÄ±nÄ±n YPG paÃ§avrasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz." dedi
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