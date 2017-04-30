10:46, 30 Nisan 2017 Pazar

Hollanda'da 'Buyurun ben MÃ¼slÃ¼manÄ±m' etkinliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'daÂ Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸÂ teÅŸkilatlarÄ±na baÄŸlÄ± Hollanda Ä°slam Federasyonu (NIF) ve Hollanda Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ (MGNN) tarafÄ±ndan organize edilen etkinlikte, 25 farklÄ± noktada Ä°slamiyet hakkÄ±nda bilgi verildi.

Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde organize edilen "Buyurun ben MÃ¼slÃ¼manÄ±m" etkinliÄŸinde, 200 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ 25 bin gÃ¼l ve Ä°slam'Ä± anlatan broÅŸÃ¼rler daÄŸÄ±ttÄ±.

Hollanda medyasÄ±nÄ±n da geniÅŸ yer ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± etkinlikle ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan NIF BÃ¶lge BaÅŸkanÄ± Mehmet ErdoÄŸan, amaÃ§larÄ±nÄ±n HollandÄ±lara Ä°slamÄ± tanÄ±tan broÅŸÃ¼rler ve gÃ¼llerin daÄŸÄ±tÄ±mÄ± ile Ä°slam'Ä± anlatarak son yÄ±llarda Ä°slam hakkÄ±ndaki Ã¶n yargÄ±larÄ± bertaraf etmek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

EtkinliÄŸi ziyaret eden Schiedam Belediye BaÅŸkanÄ± Cor Lamers, "Son yÄ±llarda dÃ¼nyada yaÅŸanan olaylar insanlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmelerine sebep oluyor. Bu bana gÃ¶re haksÄ±zlÄ±k. Halbuki MÃ¼slÃ¼manlar da bu toplumun bir parÃ§asÄ±dÄ±r. Onun iÃ§in bu etkinliÄŸin dÃ¼zenlenmesi harika olmuÅŸ. Ã–zellikle burada doÄŸan genÃ§lerin bu iÅŸi Ã¼stlenmesi ayrÄ±ca gÃ¼zel Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar burada eÄŸitim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve Hollanda'yÄ± bilen insanlar." diye konuÅŸtu.

Hollanda'da yapÄ±lan son seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± elde eden Denk Partisinin siyasi lideri Tunahan Kuzu, "BatÄ± Avrupa'da insanlarÄ±n Ä°slam'a bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± maalesef gÃ¼n geÃ§tikÃ§e negatifleÅŸiyor. Onun iÃ§in MÃ¼slÃ¼man olmayan insanlarÄ±n Ä°slam'Ä± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±, bilmediÄŸi ve anlamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir etkinliÄŸin dÃ¼zenlenmesi Ã§ok Ã¶nemli. EÄŸer bir insanÄ±n bu Ã§alÄ±ÅŸma ile Ä°slam'a karÅŸÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± deÄŸiÅŸecekse ne mutlu bizlere." ifadesini kullandÄ±.