11:32, 30 Nisan 2017 Pazar

ABD askeri YPG'liler ile nÃ¶bette!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan ordusuna ait zÄ±rhlÄ± araÃ§lar TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda. Yerel kaynaklar, Haseke hattÄ±na hareket eden Amerikan askerlerinin belirli bÃ¶lgeleri tikayarak, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve YPG arasÄ±nda tampon oluÅŸturmak iÃ§in gittiÄŸini iddia etti.Â



TÃ¼rkmen Meclisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da ABD'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan Arap PÄ±narÄ±'na kadar belli noktalara askeri birlik sevkettiÄŸi ifade edildi.Â



BÃ¶lgeden ulaÅŸan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde de Amerikan bayraklÄ± zÄ±rhlÄ±larÄ±n YPG konvoyuyla birlikte hareket ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

PENTAGON'DAN AÃ‡IKLAMA

Pentagon'dan da konuyla ilgili aÃ§Ä±klama geldi.



Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jeff Davis, "Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri ile birlikte hareket eden askerlerimiz var" dedi.



SÃ¶zcÃ¼, ABD askerlerinin tampon bÃ¶lge oluÅŸturmak iÃ§in mi sÄ±nÄ±ra gittiÄŸi sorusunuysa cevapsÄ±z bÄ±raktÄ±.



"TÃ¼m taraflarÄ± ortak dÃ¼ÅŸman DAEÅž'e karÅŸÄ± savaÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" diyen Davis, Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nin Rakka ve Tabka'ya odaklanmasÄ±nÄ± istediklerini, baÅŸka Ã§atÄ±ÅŸmalara sÃ¼rÃ¼klenmelerini istemediklerini ifade etti.Â



Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile gÃ¼nlÃ¼k olarak iletiÅŸim kurmaya devam ettiklerini de sÃ¶zlerine ekledi.