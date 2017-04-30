ABD askeri YPG'liler ile nÃ¶bette!

Amerikan ordusuna ait zÄ±rhlÄ± araÃ§lar TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda. Yerel kaynaklar, Haseke hattÄ±na hareket eden Amerikan askerlerinin belirli bÃ¶lgeleri tikayarak, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve YPG arasÄ±nda tampon oluÅŸturmak iÃ§in gittiÄŸini iddia etti.Â
TÃ¼rkmen Meclisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da ABD'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan Arap PÄ±narÄ±'na kadar belli noktalara askeri birlik sevkettiÄŸi ifade edildi.Â
BÃ¶lgeden ulaÅŸan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde de Amerikan bayraklÄ± zÄ±rhlÄ±larÄ±n YPG konvoyuyla birlikte hareket ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Pentagon'dan da konuyla ilgili aÃ§Ä±klama geldi.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jeff Davis, "Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri ile birlikte hareket eden askerlerimiz var" dedi.
SÃ¶zcÃ¼, ABD askerlerinin tampon bÃ¶lge oluÅŸturmak iÃ§in mi sÄ±nÄ±ra gittiÄŸi sorusunuysa cevapsÄ±z bÄ±raktÄ±.
"TÃ¼m taraflarÄ± ortak dÃ¼ÅŸman DAEÅž'e karÅŸÄ± savaÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" diyen Davis, Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nin Rakka ve Tabka'ya odaklanmasÄ±nÄ± istediklerini, baÅŸka Ã§atÄ±ÅŸmalara sÃ¼rÃ¼klenmelerini istemediklerini ifade etti.Â
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile gÃ¼nlÃ¼k olarak iletiÅŸim kurmaya devam ettiklerini de sÃ¶zlerine ekledi.
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±ndaki abluka altÄ±nda bulunan sivillerin durumuna dikkati Ã§ekerek sivillere havadan gÄ±da yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
ABD, TSK'nÄ±n YPG'ye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve Ã¶zel kuvvetlerini sevk etti. Pentagon da askeri hareketliliÄŸi doÄŸruladÄ±.
Hollanda'da Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ teÅŸkilatlarÄ±na baÄŸlÄ± Hollanda Ä°slam Federasyonu ve Hollanda Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ tarafÄ±ndan organize edilen etkinlikte, 25 farklÄ± noktada Ä°slamiyet hakkÄ±nda bilgi verildi
Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Ãœyesi el-Bustani, "Esed gÃ¼Ã§leri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldÄ±rÄ±yor" dedi
Kolombiyaâ€™nÄ±n Cartagena kentinde bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
KÃ¼ba'nÄ±n batÄ±daki Artemisa bÃ¶lgesinde askeri uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Ã¼lkedeki Åžiilere "Bu Ã¼lkeyi hepimiz birlikte yÃ¶netmeliyiz" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi ikinci turu iÃ§in YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron'a oy verilmesi konusundaki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrar etti
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± 'sert' ve 'kararlÄ±' bir tepki verilmesi istendi.
Yemen BaÅŸbakanÄ± Bin DaÄŸr, "Husiler ve onlarÄ±n mÃ¼ttefiki olan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n elinde bulunan, Ä°ran'da Ã¼retilen ve Ã¼lkeye kaÃ§ak yollarla getirilen balistik fÃ¼zeler, merkezi ÅŸehirleri ve Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± vurmaya devam ediyor" dedi
Emmanuel Macron, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde milletvekili genel seÃ§imlerinde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi veya merkez sol Sosyalist Parti ile ittifak kurmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rkiye olmadan zayÄ±f olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve NATO iÃ§in anahtar bir Ã¼lkedir" yorumunda bulundu.
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