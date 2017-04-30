GÃ¼ncelleme: 11:55, 30 Nisan 2017 Pazar

ErdoÄŸan'dan ABD-YPG aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 16 Nisan referandumundan sonra ilk defa TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n duraÄŸÄ± Hindistan olacak. ErdoÄŸan, yolculuk Ã¶ncesi AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.Â

TÃ¼rkiye ile Hindistan arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirmeyi hedeflediklerini belirten CumhurbaÅŸkan, bu yÃ¶nde atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ±n konuÅŸulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hem TÃ¼rkiye'nin hem Hindistan'Ä±n terÃ¶rle mÃ¼cadele ettiÄŸini belirten ErdoÄŸan, iki Ã¼lkenin bu yÃ¶nde ortak noktasÄ±nÄ±n olduÄŸunu ifade etti.Â

ABD'LÄ° ASKERLERÄ°N YPG Ä°LE YAN YANA GÃ–RÃœNMESÄ°

Bir gazetecinin "TSK'nÄ±n KaraÃ§ok'a dÃ¼zenlediÄŸi hava operasyonunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len bazÄ± terÃ¶ristlerin cenazesineÂ ABD askerlerininÂ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren bazÄ± fotoÄŸraflar yayÄ±nlandÄ±. AyrÄ±ca yineÂ YPG'liler ile ABD askerlerinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda birlikte nÃ¶bet tutup, devriye yaptÄ±ÄŸÄ±na dair fotoÄŸraflar var. NasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?" sorusu Ã¼zerine ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Siz zaten ÅŸu anda deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±nÄ±z. Ne yazÄ±k ki bu konvoylarda her iki Ã¼lke bayraklarÄ±nÄ±n, Ã¼lke de demeyeceÄŸim YPG gibi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n olduÄŸu konvoy iÃ§inde, Amerika'nÄ±n bayraklarÄ±nÄ±n olmasÄ±, dalgalanmasÄ± bizleri ciddi manada Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. BunlarÄ± da tabii 16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a, buyurun diyeceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz. Madem ki biz, uluslararasÄ± terÃ¶re ortak olarak karÅŸÄ±yÄ±z, bu durum nedir diye, kendilerine bunlarÄ± gÃ¶stereceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ terÃ¶rle mÃ¼cadele eÄŸer ortak bir platformda yÃ¼rÃ¼mezse bugÃ¼n bize yarÄ±n bir baÅŸkasÄ±na olacaktÄ±r, bunu paylaÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Bu geleneÄŸin, buna gelenek diyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ SayÄ±n Obama dÃ¶neminden baÅŸlayan bir sÃ¼reÃ§ ÅŸu anda devam ediyor. Bunun artÄ±k noktalanmasÄ± lazÄ±m. Aksi takdirde hem bÃ¶lgedeki bu sÄ±kÄ±ntÄ± devam edecektir hem de kendileri rahatsÄ±z olacak. Bizler de NATO'nun iki ortak Ã¼lkesi, stratejik mÃ¼ttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsÄ±z olacaÄŸÄ±z. Her zaman sÃ¶ylediÄŸim gibi o zaman biz gÃ¶beÄŸimizi kendimiz keseceÄŸiz. Bu ifademi tekraren kullanÄ±yorum. KaraÃ§ok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa artÄ±k bunlara devam etmek durumunda kalacaÄŸÄ±z. DÃ¼n de sÃ¶ylediÄŸim gibi, 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz.' derken bunu kastediyorum. BÃ¼tÃ¼n oralardaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine tarih vererek, haber vererek gidecek deÄŸiliz ama bilecekler ki, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Biz endiÅŸeyle yaÅŸamaktansa, onlar korkuyla yaÅŸasÄ±nlar."

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